Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?
GeriTelevizyon Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.05.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?

Büyük finale doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2019'un 27 Mayıs tarihli 80. bölümünde ödül oyunu için eski ve yeni yarışmacılar karşı karşıya geldi. Rakabetin giderek arttığı Survivor 2019'da Mykonos tatil ödülü için yarışmacılar parkurda mücadele etti. Peki, Survivor'un 80. bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'un 80. bölümünde neler oldu?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın ekranlara gelen 80. bölümünde tatil ödülü için nefes kesen anlar yaşandı. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar yarışmaya kısa bir mola vererek, Survivor'a daha fazla motive olma şansı yakalayacak. Öte yandan, programın takipçileri, geçtiğimiz bölümlerde sakatlanan Hikmet'in elenip elenmediğini merak etmeye başladı. Peki, Hikmet elendi mi? Hikmet neden adaya veda etti?  İşte, Survivor 2019'un 80. bölümünde Mykonos tatil ödülünü kazanan takım ve Hikmet ile ilgili bilgiler.

SURVİVOR'DA TATİL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 80. bölümde Okay ile Survivor'un eski yarışmacısı Avatar Atakan karşı karşıya geldi. İkilinin performansı adeta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Ödül oyununda Kyriakos ile Sozon'un karşılıklı mücadelesi ise büyük heyecana sahne oldu. İkilinin baş başa giden mücadelesinde, kazanan isim kemera kayıtları ile belirlendi. Survivor 2019'un 80. bölümünde Mykonos tatili ödülünü 10'a 9 Survivor yıldızları kazandı.

HİKMET NEDEN ADAYA VEDA ETTİ?

Öte yandan, Survivor yarışmacısı Hikmet, geçtiğimiz hafta oyun sırasında sakatlanmıştı.Acun Ilıcalı cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.” demişti.

Survivor 2019'da yarışan, geçtiğimiz günlerde beyaz takımda talihsiz bir sakatlık yaşayan Hikmet, dün akşam ekranlara gelen bölümde Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.

Doktor kararı ile adaya ve arkadaşlarına veda eden Hikmet, son olarak Survivor'dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi ve arkadaşlarıyla vedalaştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Kasap çırağının bütün hayalleri gerçek oldu
Küçük Ağa 6 yaşında
Eşini öpücüklere boğdu!
Ünlü oyuncu nişanlandı!