Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hikmet elendi mi?
Büyük finale doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2019'un 27 Mayıs tarihli 80. bölümünde ödül oyunu için eski ve yeni yarışmacılar karşı karşıya geldi. Rakabetin giderek arttığı Survivor 2019'da Mykonos tatil ödülü için yarışmacılar parkurda mücadele etti. Peki, Survivor'un 80. bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'un 80. bölümünde neler oldu?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın ekranlara gelen 80. bölümünde tatil ödülü için nefes kesen anlar yaşandı. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar yarışmaya kısa bir mola vererek, Survivor'a daha fazla motive olma şansı yakalayacak. Öte yandan, programın takipçileri, geçtiğimiz bölümlerde sakatlanan Hikmet'in elenip elenmediğini merak etmeye başladı. Peki, Hikmet elendi mi? Hikmet neden adaya veda etti? İşte, Survivor 2019'un 80. bölümünde Mykonos tatil ödülünü kazanan takım ve Hikmet ile ilgili bilgiler.
SURVİVOR'DA TATİL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan 80. bölümde Okay ile Survivor'un eski yarışmacısı Avatar Atakan karşı karşıya geldi. İkilinin performansı adeta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Ödül oyununda Kyriakos ile Sozon'un karşılıklı mücadelesi ise büyük heyecana sahne oldu. İkilinin baş başa giden mücadelesinde, kazanan isim kemera kayıtları ile belirlendi. Survivor 2019'un 80. bölümünde Mykonos tatili ödülünü 10'a 9 Survivor yıldızları kazandı.
HİKMET NEDEN ADAYA VEDA ETTİ?
Öte yandan, Survivor yarışmacısı Hikmet, geçtiğimiz hafta oyun sırasında sakatlanmıştı.Acun Ilıcalı cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.” demişti.
Survivor 2019'da yarışan, geçtiğimiz günlerde beyaz takımda talihsiz bir sakatlık yaşayan Hikmet, dün akşam ekranlara gelen bölümde Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.
Doktor kararı ile adaya ve arkadaşlarına veda eden Hikmet, son olarak Survivor'dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi ve arkadaşlarıyla vedalaştı.
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