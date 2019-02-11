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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da dün oyunu kim kazandı? İşte Survivor 'dan elenme riski bulunan isimler

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Survivor 2019'da dün oyunu kim kazandı? İşte Survivor 'dan elenme riski bulunan isimler

Survivor'ın 10 Şubat tarihli bölümünde kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Yedinci bölümde oynanan ödül oyununda yenilgi alan Türk takımında Kader ve Seda arasında tartışma yaşandı. Eleme adayları kendi içerisinden çıkan yarışmacılar bir hayli gergindi. Peki, Survivor 2019'da dün oyunu kim kazandı? İşte Survivor 'dan elenme riski bulunan isimler

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Ekranların çekişmeli yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım yarışmacıları arasında ödül oyunu mücadelesi yer aldı. Kumda zor anlar yaşayan yarışmacılar oldukça yoruldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye - Yunanistan arasındaki mücadele tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Oldukça aç olan iki takım yarışmacıları bu hafta oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ekmek ve bal yiyip enerji kazanacak olan yarışmacılar kumda futbol oynayarak mücadele verdiler. Yer yer sertliklerin yaşandığı mücadelede daha başarılı olan takım Yunan takımı oldu ve mücadeleyi 10-8'lik galibiyetle kazandılar.

ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?

KADER
Bence arkadaşlar konsepti çok yanlış anlamışlar. Tamamen performansa göre değerlendirmeleri gerekiyordu, performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Adadan gitmek istemiyorum, söz hakkını Türkiye’ye bırakıyorum. Türk halkının hakkaniyetine güveniyorum.

OKAY
Sonuç biraz şaşırttı tabi, iletişimle ilgili bir eleştiri aldım. Herkesle iletişimimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum, takıma getirdiğim sayılarda yeterli bence. İlk haftalarda kendimi daha çok gösteremedim. İlerleyen süreçte daha da iyi olacağımı biliyorum. Umarım gitmem, burası hayallerim benim, sonuna kadar burada kalmayı hedefliyorum. Türk halkının taktirine kalmış diyorum.

ATAKAN
Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aslında fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Burada kalmak istiyorum. Takımıma faydalı olabilmek için elimden geleneği yapacağım bundan sonra, hayırlısı buymuş.

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