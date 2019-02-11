Survivor 2019'da dün oyunu kim kazandı? İşte Survivor 'dan elenme riski bulunan isimler
Survivor'ın 10 Şubat tarihli bölümünde kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Yedinci bölümde oynanan ödül oyununda yenilgi alan Türk takımında Kader ve Seda arasında tartışma yaşandı. Eleme adayları kendi içerisinden çıkan yarışmacılar bir hayli gergindi. Peki, Survivor 2019'da dün oyunu kim kazandı? İşte Survivor 'dan elenme riski bulunan isimler
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Ekranların çekişmeli yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım yarışmacıları arasında ödül oyunu mücadelesi yer aldı. Kumda zor anlar yaşayan yarışmacılar oldukça yoruldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Türkiye - Yunanistan arasındaki mücadele tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Oldukça aç olan iki takım yarışmacıları bu hafta oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ekmek ve bal yiyip enerji kazanacak olan yarışmacılar kumda futbol oynayarak mücadele verdiler. Yer yer sertliklerin yaşandığı mücadelede daha başarılı olan takım Yunan takımı oldu ve mücadeleyi 10-8'lik galibiyetle kazandılar.
ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
KADER
Bence arkadaşlar konsepti çok yanlış anlamışlar. Tamamen performansa göre değerlendirmeleri gerekiyordu, performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’yi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Adadan gitmek istemiyorum, söz hakkını Türkiye’ye bırakıyorum. Türk halkının hakkaniyetine güveniyorum.
OKAY
Sonuç biraz şaşırttı tabi, iletişimle ilgili bir eleştiri aldım. Herkesle iletişimimin gayet iyi olduğunu düşünüyorum, takıma getirdiğim sayılarda yeterli bence. İlk haftalarda kendimi daha çok gösteremedim. İlerleyen süreçte daha da iyi olacağımı biliyorum. Umarım gitmem, burası hayallerim benim, sonuna kadar burada kalmayı hedefliyorum. Türk halkının taktirine kalmış diyorum.
ATAKAN
Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aslında fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Burada kalmak istiyorum. Takımıma faydalı olabilmek için elimden geleneği yapacağım bundan sonra, hayırlısı buymuş.
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