Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık kimin oldu?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da dün akşam ödül oyunu ve dokunulmazlık ödülü heyecanı vardı. Yarışmada büyük finale doğru geri sayım başlarken, iki takımın yarışmacıları da erzak ödülü için parkurda yine ter döktü. Peki, Survivor'un 41. bölümünde erzak ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2019'un 6 Nisan tarihli yayınında ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'un 41. bölümünde erzak ödülü için yarışmacılar rakiplerine karşı parkurda ter döktü. Siyah ve beyaz takımın ayrı olarak yarıştığı oyunda bir takım ödülün sahibi oldu. İki takımın 9-9 berabere kalmasıyla bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışında beyaz takım oyunun kazananı oldu. Öte yandan yarışmanın 41. bölümünde dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yarışmacılar rakiplerine karşı zorlu mücadele verdi. İşte, Survivor'un 41. bölümünde ödül oyunun kazanan takımı...
ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 6 Nisan tarihli yayınında, siyah ve beyaz takım erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda beraberlik olunca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak ödülünün sahibi beyaz takım oldu. Ödülün ardından beyaz takım, moral depoladı.
DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşama dokunulmazlık oyunu heyecanı damga vurdu. Kendi takımlarından bir arkadaşlarının gitmesini istemeyen yarışmacılar, kıyasıya mücadele verdi. Hikmet'in Yusuf'la yaşadığı ve temasa kadar uzanan geriliminin damga vurduğu dokunulmazlık oyununda Beyaz takım kazanan taraf oldu.
SEDA (BEYAZ TAKIM): Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyrıakos, Okay
DALAKA (SİYAH TAKIM): Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre
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