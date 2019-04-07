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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık kimin oldu?

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık kimin oldu?

TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da dün akşam ödül oyunu ve dokunulmazlık ödülü heyecanı vardı. Yarışmada büyük finale doğru geri sayım başlarken, iki takımın yarışmacıları da erzak ödülü için parkurda yine ter döktü. Peki, Survivor'un 41. bölümünde erzak ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2019'un 6 Nisan tarihli yayınında ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'un 41. bölümünde erzak ödülü için yarışmacılar rakiplerine karşı parkurda ter döktü. Siyah ve beyaz takımın ayrı olarak yarıştığı oyunda bir takım ödülün sahibi oldu. İki takımın 9-9 berabere kalmasıyla bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışında beyaz takım oyunun kazananı oldu. Öte yandan yarışmanın 41. bölümünde dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yarışmacılar rakiplerine karşı zorlu mücadele verdi.  İşte, Survivor'un 41. bölümünde ödül oyunun kazanan takımı...

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 6 Nisan tarihli yayınında, siyah ve beyaz takım erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda beraberlik olunca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak ödülünün sahibi beyaz takım oldu. Ödülün ardından beyaz takım, moral depoladı.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşama dokunulmazlık oyunu heyecanı damga vurdu. Kendi takımlarından bir arkadaşlarının gitmesini istemeyen yarışmacılar, kıyasıya mücadele verdi. Hikmet'in Yusuf'la yaşadığı ve temasa kadar uzanan geriliminin damga vurduğu dokunulmazlık oyununda Beyaz takım kazanan taraf oldu.

SEDA (BEYAZ TAKIM): Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyrıakos, Okay

DALAKA (SİYAH TAKIM): Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre

 

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