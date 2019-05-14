Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Bu hafta kim elendi?
TV8 ekranlarında Türkiye-Yunanistan konseptiyle yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'un 69. bölümünde, yarışmacılar ödül oyunu ve sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ada konseyi tarafından ismi yazılan bir kişi, Survivor'a veda etti. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? Ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 69. bölümünde yaşananlara ilişkin merak edilenler.
Survivor Türkiye-Yunanistan'da büyük finale doğru rakabet artarken, programın 69. bölümünde yarışmacılar Nusret ile buluşarak et yemek için parkurda kıyasıya mücadele etti. Survivor'un yeni bölümünde sembol oyununda ise yine heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor'un 69. bölümünde ödül ve sembol oyununu kimler kazandı? Survivor'dan kim elendi? İşte, Survivor'un 69. bölümünde yaşananlar.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her bölümü ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor 2019'un yeni bölümünde, yarışmacılar Nusret ile buluşarak et yemek için rakiplerine karşı mücadele etti. Rekabetin giderek kızıştığı adada, yine yarışmacıların zorlu anları ekranlara yansıdı. Survivor'da ödül oyununu siyah takım kazandı. Yarışmacılar ödül sonrası büyük moral depoladı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 69. bölümünde sembol oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sembol oyununda yine parkurda ter döktü. Sembol oyununu kazanan isim ilerleyen saatlerde belli olacak.
ADADAN KİM ELENDİ?
Survivor'un geçtiğimiz bölümünde yarışmacılar adadan elenmesini istedikleri yarışmacıyı oyladı. Sürpriz yaşanan konseyde Emre ve Atakan Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı oldu. Bunun üzerine Yunan takımının oylama yapmasına gerek kalmadan Yusuf da eleme adayı oldu. Adadan elenen yarışmacı gelenin sonunda belli olacak.
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