Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'un 8 Mayıs tarihli 65. bölümünde yaşam evinde yemek için ödül oyunu oynandı. Finale doğru rekabetin arttığı Survivor'da yarışmacılar ödülü kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 65. bölümünde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un 8 Mayıs tarihli 65. bölümünde, yaşam evinde anne lezzetleri oyunu oynandı. Rekatin kızıştığı adada, yarışmacılar yine zorlu anlar yaşadı. İşte, Survivor'un 65. bölümünde yaşananlara dair detaylar.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 65. bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül sonrası Hikmet ve Seda kısa süreli bir tartışma yaşadı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle adada ile tansiyon normale döndü.
Öte yandan yasam evinde anne lezzeti ödül oyunu için, yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Ödül oyununu 10'a 7 siyah takım kazandı.
SURVİVOR'DA DÜN NELER OLMUŞTU?
Survivor Türkiye Yunanistan'da siyah ve beyaz takım araba oyununda karşı karşı geldi. Kazanan takımdan bir isim arabanın sahibi oldu. Araba oyununu siyah takım 10'a 9 kazandı ve 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı. Survivor 2019’da bu hafta arabanın sahibi Atakan oldu.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan altmış dördüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta, eleme adayı olan Okay ve Sabriye arasında yapılan SMS oylamsının sonucuna göre adaya veda eden isim Sabriye oldu
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