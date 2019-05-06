Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019 yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Survivor 2019'un 6 Mayıs tarihli 63. bölümünde yiyecek ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor Türkiye - Yunanistan'da bu hafta yiyecek ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 63. bölümünde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı devam ederken yarışmacılar arasındaki rekabette arttı. Survivor'un 63. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için parkurda ter döktü. İşte, Survivor'un 63. bölümünde yaşananlara dair bazı bilgiler.
YİYECEK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2019'un 6 Mayıs 2019 tarihli 63. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanadı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödül oyunu için rakiplerine karşı mücadele verdi. Büyük finale doğru geri sayımın devam ettiği Survivor'da ödül oyununu 10'a 6 siyah takım kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Survivor 'ın altmış ikinci bölümünde ada konseyi toplandı. Rakabetin arttığı yarışmada, 5 Mayıs tarihli bölümde beyaz takımdan 2 yarışmacı eleme adayı oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Okay ve Sabriye oldu.
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