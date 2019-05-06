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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 23:55, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019 yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Survivor 2019'un 6 Mayıs tarihli 63. bölümünde yiyecek ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor Türkiye - Yunanistan'da bu hafta yiyecek ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 63. bölümünde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile yayınlanan Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı devam ederken yarışmacılar arasındaki rekabette arttı. Survivor'un 63. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için parkurda ter döktü. İşte, Survivor'un 63. bölümünde yaşananlara dair bazı bilgiler.

YİYECEK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019'un 6 Mayıs 2019 tarihli 63. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanadı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödül oyunu için rakiplerine karşı mücadele verdi. Büyük finale doğru geri sayımın devam ettiği Survivor'da ödül oyununu 10'a 6 siyah takım kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Survivor 'ın altmış ikinci bölümünde ada konseyi toplandı. Rakabetin arttığı yarışmada, 5 Mayıs tarihli bölümde beyaz takımdan 2 yarışmacı eleme adayı oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta eleme adayları Okay ve Sabriye oldu.

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