Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 23 Nisan sürprizi!
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı aç karınlarını doyurmak için son ana kadar mücadelelerini verdi. Oldukça zorlu parkurda iki takım yarışmacıları da zor anlar yaşadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunlarında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam zorlu bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Ödül oyunu oynayacak olan olan iki takıma bir de sürpriz vardı. Ödülü kazanan takım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında istedikleri çocuklara ödül armağan edebileceklerdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve oynanan oyunların zorlukları açlıkla beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hünkar beğendiydi. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları zorlu dakikalar yaşadılar. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı uzun bir süreden sonra karınlarını doyurma fırsatı yaşadılar. Ödülü kazanan gönüllüler takımı bir de 23 Nisan için çocuklara hediye yollama fırsatını yakaladılar.
MERVE VE SEMA TARTIŞTI
Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.
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