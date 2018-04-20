Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 23 Nisan sürprizi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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20.04.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 23 Nisan sürprizi!

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 23 Nisan sürprizi!

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı aç karınlarını doyurmak için son ana kadar mücadelelerini verdi. Oldukça zorlu parkurda iki takım yarışmacıları da zor anlar yaşadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunlarında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam zorlu bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Ödül oyunu oynayacak olan olan iki takıma bir de sürpriz vardı. Ödülü kazanan takım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında istedikleri çocuklara ödül armağan edebileceklerdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve oynanan oyunların zorlukları açlıkla beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hünkar beğendiydi. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları zorlu dakikalar yaşadılar. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı uzun bir süreden sonra karınlarını doyurma fırsatı yaşadılar. Ödülü kazanan gönüllüler takımı bir de 23 Nisan için çocuklara hediye yollama fırsatını yakaladılar. 

Survivorda ödül oyununu kim kazandı 23 Nisan sürprizi

MERVE VE SEMA TARTIŞTI

Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.

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