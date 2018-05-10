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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
10.05.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununun galibi kim oldu?

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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununun galibi kim oldu?

Survivor 2018'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı karınlarını doyurmak adına mücadele ettiler. Ödülü gören yarışmacılar adeta çılgına döndü. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da bu akşam ne ödül verildi?

Birleşme partisine kısa bir süre kala Survivor'da ödül oyunu heyecanı vardı. Her iki takımda ödülün sahibi olmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibinin kim olduğunu merak eden vatandaşlar ise Survivor 2018'de bu akşam ödül oyununu kimin kazandığını sorguluyor. Peki, ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Kazanan takımın alacağı ödüller ise, meyve sıkacağı ve sandviç olarak belirlendi. Moral ve motivasyonlarını yükseltmek için her iki takımda ödüle sahip olmak istedi ve büyük mücadele örneği sergiledi. Zorlu mücadelenin sonunda gecenin galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler ödül oyununu 10-7'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, Gönüllüler Takımı meyve sıkacağı ve sandviçin sahibi oldu.

ANIL'IN DİZİ ESNEDİ!

Ödül oyunu sürerken tatsız bir olay meydana geldi. Oyun sırasında dizi esneyen Anıl mücadele sonrasında yerde kaldı, Metin Kuş müdahalede bulundu. Öte yandan bu akşam ekranlara gelen bölümde, Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu ve Elif Şadoğlu  Survivor'a veda etti.

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