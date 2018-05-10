Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununun galibi kim oldu?
Survivor 2018'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı karınlarını doyurmak adına mücadele ettiler. Ödülü gören yarışmacılar adeta çılgına döndü. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da bu akşam ne ödül verildi?
Birleşme partisine kısa bir süre kala Survivor'da ödül oyunu heyecanı vardı. Her iki takımda ödülün sahibi olmak için adeta varlarını yoklarını ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibinin kim olduğunu merak eden vatandaşlar ise Survivor 2018'de bu akşam ödül oyununu kimin kazandığını sorguluyor. Peki, ödül oyununu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'in bu akşam ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Kazanan takımın alacağı ödüller ise, meyve sıkacağı ve sandviç olarak belirlendi. Moral ve motivasyonlarını yükseltmek için her iki takımda ödüle sahip olmak istedi ve büyük mücadele örneği sergiledi. Zorlu mücadelenin sonunda gecenin galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler ödül oyununu 10-7'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte, Gönüllüler Takımı meyve sıkacağı ve sandviçin sahibi oldu.
ANIL'IN DİZİ ESNEDİ!
Ödül oyunu sürerken tatsız bir olay meydana geldi. Oyun sırasında dizi esneyen Anıl mücadele sonrasında yerde kaldı, Metin Kuş müdahalede bulundu. Öte yandan bu akşam ekranlara gelen bölümde, Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu ve Elif Şadoğlu Survivor'a veda etti.
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