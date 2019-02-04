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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte sembol oyununu kazanan yarışmacılar

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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte sembol oyununu kazanan yarışmacılar

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı sürmeye devam ederken yarışmacılarda zorlu dakikalar yaşıyorlar. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kazanan Türk takımı rahat bir hafta geçirmeye garanti altına almıştı. Fakat karınlarını doyurabilmek içinde savaşması gereken yarışmacılar zorlu oyunlar oynamaya devam ettiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte sembol oyununu kazanan yarışmacılar.

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta heyecanlı anlar yer aldı. Dokunulmazlık oyunlarından galip ayrılan Türk takımı bu hafta Yunan takımından bir kişinin gitmesini garanti altına aldı. Öte yandan 3 gündür aç olan ve acıkan iki takım yarışmacıları bu akşam kıymetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte sembol oyununu kazanan yarışmacılar.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Kıbrıs için büyük avantaj sağlayacak sembol ödününü kazanmak için her iki takımdan da yarışmacılar bireysel olarak büyük mücadele verdi. Türk takımından bu hafta bayanlarda Seda sembolü kazanırken erkeklerde ise Hakan kazandı.

Sembolü kazanan isimlerin ödülü, son teknoloji ürünlerinden biri olan drone oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iyice acıkmaya başlayan yarışmacılar bu akşam bir açıdan da yemek için mücadele verdiler. Adada yaşayan ve en önemli besin olan balık için olta takımı kazanacak olan yarışmacılar, adeta kıran kırana savaş verdi. Bugüne kadar oynanan tüm oyunları kaybeden Yunanistan takımı bu akşam Türkiye takımına karşı baskı kurdu. Kafa kafaya giden mücadelede Yunan takımı daha başarılı olan taraf oldu ve kıymetli bir ödül olan olta takımının sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyunu da iki takım yarışmacılarına zorlu anlar yaşattı. Oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından Türkiye 2 zaferle takımını dokunulmazlık altına aldı ve bu hafta takımından eleme adayı çıkartmadı.

Yunanistan takımında ise 3 eleme adayı belirlendi. İlk eleme adayı oy çokluğuyla İoulieta Kitrinou oldu. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi ve ikinci aday Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise erkeklerden bireysel dokunulmazlığı kazanan Toni söyledi. Üçüncü aday ise Dimitra Tsaganou oldu.

DİMİTRİ İÇİN KÖTÜ HABER

Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

RİA'NIN DURUMU BU HAFTA BELLİ OLACAK

Burnunda bir kırık olduğu öğrenilen Yunan takımı oyuncusu Ria, doktor tarafından gözlem altına alındı. 2 hafta içerisinde ancak toparlanabileceği öğrenilen Yunan Survivor Ria, bu problemleri aşabilmek için kendisine zaman tanınmasının gerektiğini ifade etti.

 

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