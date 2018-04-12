Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Cumali hakkında karar verildi
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta yarışmacılar takımlarını doyurabilmek adına mücadele verdiler. Öte yandan Nagihan'ın isteği üzerine Acun Ilıcalı'nın Cumali hakkındaki kararı merak ediliyordu. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Cumali hakkında verilen karar.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunlarının heyecanı artmaya devam ediyor. Survivor'da açlıkla savaşan iki takım yarışmacıları ödül için son ana kadar mücadele ettiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 9 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Atış ve beceri gerektiren oyunda yine ünlüler takımı fırtına gibi esti ve ödülü kazanan taraf oldular. Ödülü kazanan ünlüler takımı pirzola ve pilav ödülünü afiyetle yediler.
CUMALİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle