Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2019'un 55. bölümünde bil bakalım oyunu ve yiyecek ödül oyunu oynandı. Survivor'da büyük finale doğru gerilim ve rekabet artarken yarışmacılar yaşam evi-kıymalı börek ödül oyunu ve bil bakalım oyununda rakiplerine karşı mücadele verdi.Peki, Survivor'da yiyecek ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2019'un 55. bölümüne ilişkin merak edilenler.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da birleşme partisi sonrası rekabet daha fazla kızıştı. Yarışmanın son bölümlerinde yarışmacılar arasındaki diyaloglarda tansiyon giderek yükselmeye başladı. Survivor 2019'un 24 Nisan tarihli 55. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü ve bil bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. işte, Survivor'un 55. bölümünde ödül oyununu kazananlar.
BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 24 Nisan 2019 tarihli 55. bölümünde Türk yarışmacılar bil bakalım yarışmasında yarıştı. Survivor yarışmacıları kendilerine her konudan kendilerine yöneltilen farklı sorulara yanıt aradı. Oyunun sonunda kazanan isim açlık butonuna basıp açlıklarını dindirdi. Bil bakalım oyununun bu haftaki kazananı beyaz takım oldu.
ATAKAN VE YUSUF TARTIŞTI
Öte yandan Survivor 2019'un 55. bölümünde Atakan ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Atakan bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri Atakan'a hemen müdahalede bulunurken, diğer yarışmacı kısa süreli korku yaşadı.
SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 24 Nisan tarihli 55. bölümünde yarışmacılar kıymalı börek ve yaşam evi için rakiplerine karşı mücadele verdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yarışmacılar gecenin sonunda belli olacak.
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