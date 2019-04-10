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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarından severek takip edilen yarışma programı Survivor 2019'un 45. bölümünde, yaşam evinde smoothie - yiyecek ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük finale doğru yarışmada gerilim ve rekabet devam ederken, programın yayınlanan 45. bölümü yine izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Survivor'un 10 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmacılar büyük ödül için siyah ve beyaz takım olarak parkurda ter döktü. Peki, Survivor'un 45. bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Her hafta bir yarışmacının adaya veda etmesiyle beraber, finale doğru Dominik'te rekabet de kızışmaya başladı. Survivor'un bu hafta ekranlara gelen 45. bölümünde yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi. İşte, Survivor'un 10 Nisan tarihinde yayınlanan 45. bölümünde ödül oyununu kazanan takım ve merak edilenler.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 45. bölümünde yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı ödül oyunu için yarıştı. Oyunda Hikmet ve Nikos karşı karşıya geldi. Hikmet ve Bora arasında yaşanan tartışma sonucu tansiyon yükseldi. Kıyasıya rekabet sonucu, yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke ödülü beyaz takımın oldu. Beyaz takım tostla karınlarını doyurduktan sonra kareoke keyfi ile moral depoladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

9 Nisan tarihinde yayınlanan Survivor'un 44. bölümünde araba ödülü için yarışmacılar büyük mücadele verdi. Dimitri ile karşı karşıya gelen Sabriye rakibine yenildiğinde tansiyon yükseldi. Siyah ve beyaz takım 9-9 skor yapınca bayrak yarışına gidildi. Kıyasıya mücadelenin ardından araba ödülünün kazananı Yunan yarışmacı Kyriakos oldu.

Survivor 2019'un 44. bölümünde Türk yarışmacılar sembol ödülü için karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkeklerin ayrı olarak yarıştığı oyunda yine heyecanlı anlar yaşandı. Sembol oyununu bu hafta erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sabriye kazandı.

DOMİNİK'TEN KİM ELENDİ?

Survivor'un kırk ikinci bölümünde ada konseyinde, siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar toplandı ve adaya veda edecek isimleri belirledi. Survivor'da bu hafta elenecek ismin Türk takımından olacağı için, eleme potasına giren ikinci isim Melisa olarak seçildi. Siyah takımdan ilk eleme adayı ise Sude olarak belirlendi. Adaya veda eden isim ise Melisa oldu.

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