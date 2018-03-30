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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.03.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyunlarında büyük rekabet ve hırs artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça lezzetli bir ödül için sahaya çıktı. Oldukça aç olan yarışmacılar zor parkurda takımlarını zafere taşımaya çalıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı ödüller için mücadele etmeye devam ediyorlar. Yarışmacılar bu akşam ödülü gördüklerini an da oldukça heyecanlandılar. Ödülü yiyebilmek için oldukça zor bir parkurda yarışan yarışmacılar, zorlu anlar yaşadılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam iki takımında ödülü kazanabilmek için çekişmeli mücadeleleri ekrana geldi. İletişim oyununu kaybetmenin hüznünü yaşayan gönüllüler, bu yarışmada All-Star takımına karşı üstünlük kurdu. Oyunun son karşılaşmasında Sahra ve Nagihan karşılaştı. Nagihan başarılı atışlarıyla Sahra'yı yenerek takımına galibiyeti getiren isim oldu ve hamburger pizza gibi doyurucu ürünleri yediler.

OYUN ALANINDA SİNİRLER GERİLDİ

Oynanan ödül oyunu esnasında Nagihan'a kaybeden Merve bench'e geri dönerken gönüllüler takımında Batuhan'ın laf atması Ümit Karan'ı oldukça gerdi. Ümit Karan "Batuhan hayırdır?" gibi cümlelerle karşı takıma karşılık verdi. Kısa süreli gerilimin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

 

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