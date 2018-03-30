Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da ödül oyunlarında büyük rekabet ve hırs artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça lezzetli bir ödül için sahaya çıktı. Oldukça aç olan yarışmacılar zor parkurda takımlarını zafere taşımaya çalıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı ödüller için mücadele etmeye devam ediyorlar. Yarışmacılar bu akşam ödülü gördüklerini an da oldukça heyecanlandılar. Ödülü yiyebilmek için oldukça zor bir parkurda yarışan yarışmacılar, zorlu anlar yaşadılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam iki takımında ödülü kazanabilmek için çekişmeli mücadeleleri ekrana geldi. İletişim oyununu kaybetmenin hüznünü yaşayan gönüllüler, bu yarışmada All-Star takımına karşı üstünlük kurdu. Oyunun son karşılaşmasında Sahra ve Nagihan karşılaştı. Nagihan başarılı atışlarıyla Sahra'yı yenerek takımına galibiyeti getiren isim oldu ve hamburger pizza gibi doyurucu ürünleri yediler.
OYUN ALANINDA SİNİRLER GERİLDİ
Oynanan ödül oyunu esnasında Nagihan'a kaybeden Merve bench'e geri dönerken gönüllüler takımında Batuhan'ın laf atması Ümit Karan'ı oldukça gerdi. Ümit Karan "Batuhan hayırdır?" gibi cümlelerle karşı takıma karşılık verdi. Kısa süreli gerilimin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle