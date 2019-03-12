Survivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar
GeriTelevizyon Survivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
12.03.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Survivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar

Survivor 2019'un 11 Mart tarihli bölümünde motosiklet ödülü yarışmacılarda ayrı bir heyecana neden oldu. Ada yaşantısını tamamladıktan sonra evlerinin önünde bir motosiklet ile karşılaşmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele verdi. Dün gecenin bir diğer gündemi ise ödül oyunu oldu. Kazanan takımın biftek yeme şansını yakalayacağı ödül oyununda ise takımlar büyük bir efor sarf etti. İşte, Survivor 2019'un dün akşam ekrana gelen bölümünden bazı detaylar

Survivor'da dün akşam kazanma hırsını sahaya yansıtan iki takım, heyecan dolu anlara sahne oldu. 23. son bölümde motosiklet ve biftek menüsü için mücadele veren takımlar, birer ödül alarak adalarına döndü. Peki, Survivor'da dün akşam kim kazandı? İşte, o isimler ve ödüller hakkında bazı bilgiler

MOTOSİKLET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Motosiklet ödülü için mücadele eden Türk ve Yunan takımı, çetin bir mücadele verdi. Türk takımının son ana kadar mücadele verdiği oyun, bir süre eşit skorlarla devam ettikten sonra Türk takımı, skoru 6-6'dan 10-6'ya getirerek ödülün sahibi oldu.

Türk takımında motosiklet ödülü Büşra Yalçın'a gitti.

ÖDÜL OYUNU YUNAN TAKIMININ

Ada şartlarında açlıkla mücadele veren her iki takım için de büyük öneme sahip olan yemek ödülü, Yunan takımının oldu. Biftek, sandviç, patates kızartması ve kola ödülü, 10-7 skoruyla Yunan takımına gitti.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallara göre kadın ve erkek sayıları arasında eşitsizlik olduğu takdirde sayıları eşitlemek adına fazladan eleme yapılmayacaktı. Yunan takımında bu hafta erkek adaylar eleme potasına gitmek zorunda kaldı.

Oylamada Tony'nin ismi çıktı. İkinci eleme adaıyını ise Vasilikos belirledi. Vasilikos Spyros'un ismini verdi. Afroditi de Vasilis'in ismini verdi. Böylece üç eleme adayı belli oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Sanki dünyaya yeniden geldim'

Buse'den duygusal paylaşım

O haber için 50 bin istedi

Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...