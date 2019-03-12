Survivor'da motosiklet ödülünü kim kazandı? 11 Mart akşamından detaylar
Survivor 2019'un 11 Mart tarihli bölümünde motosiklet ödülü yarışmacılarda ayrı bir heyecana neden oldu. Ada yaşantısını tamamladıktan sonra evlerinin önünde bir motosiklet ile karşılaşmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele verdi. Dün gecenin bir diğer gündemi ise ödül oyunu oldu. Kazanan takımın biftek yeme şansını yakalayacağı ödül oyununda ise takımlar büyük bir efor sarf etti. İşte, Survivor 2019'un dün akşam ekrana gelen bölümünden bazı detaylar
Survivor'da dün akşam kazanma hırsını sahaya yansıtan iki takım, heyecan dolu anlara sahne oldu. 23. son bölümde motosiklet ve biftek menüsü için mücadele veren takımlar, birer ödül alarak adalarına döndü. Peki, Survivor'da dün akşam kim kazandı? İşte, o isimler ve ödüller hakkında bazı bilgiler
MOTOSİKLET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Motosiklet ödülü için mücadele eden Türk ve Yunan takımı, çetin bir mücadele verdi. Türk takımının son ana kadar mücadele verdiği oyun, bir süre eşit skorlarla devam ettikten sonra Türk takımı, skoru 6-6'dan 10-6'ya getirerek ödülün sahibi oldu.
Türk takımında motosiklet ödülü Büşra Yalçın'a gitti.
ÖDÜL OYUNU YUNAN TAKIMININ
Ada şartlarında açlıkla mücadele veren her iki takım için de büyük öneme sahip olan yemek ödülü, Yunan takımının oldu. Biftek, sandviç, patates kızartması ve kola ödülü, 10-7 skoruyla Yunan takımına gitti.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallara göre kadın ve erkek sayıları arasında eşitsizlik olduğu takdirde sayıları eşitlemek adına fazladan eleme yapılmayacaktı. Yunan takımında bu hafta erkek adaylar eleme potasına gitmek zorunda kaldı.
Oylamada Tony'nin ismi çıktı. İkinci eleme adaıyını ise Vasilikos belirledi. Vasilikos Spyros'un ismini verdi. Afroditi de Vasilis'in ismini verdi. Böylece üç eleme adayı belli oldu.
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