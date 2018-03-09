Survivor'da Melih hastaneye kaldırıldı.. İşte dün akşam yaşananlar..

Survivor'da dün akşam yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde Melih'in sakatlığı bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi tanıtıma damga vurdu. Peki Survivor'da dün akşam neler yaşandı ve yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Survivor 2018 tanıtımı ve bu akşam öncesinde ekrana gelen görüntüler
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam oldukça aç olan karınlarını doyurmak adına kan ter içinde kalarak mücadele ettiler. 9-0'lık galibiyet serisi yakalayan ünlüler takımı bu akşam yine mücadeleyi kazanmak için sahadaydı. Gönüllüler takımı ise bu seriye artık bir son verip çıkış yakalamak istiyorlardı. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta kendinden geçti. Ödül müthiş sandviçlerdi. Oynanan mücadelelerin ardından ödülü kazanan takım ünlüler takımı oldu ve ödülü afiyetle yediler.
NİHAT DOĞAN VE HAKAN KAVGASI
Nihat Doğan ve Hakan arasında ödül oyunu esnasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sahada mücadele eden Nihat Doğan'ın gözüne yanlışlıkla Anıl'ın ayağı geldi. Bunun üzerine Hakan'ın kenardan bişey yok demesi Nihat Doğan'ı çıldırttı. İkili arasında yaşanan gerginliği ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
ADA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da en iyi ada oyununda bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı en iyi yarışmacılarını sahaya sürdüler. Ünlüler takımında Nagihan, Turabi, Adem ve Sema, gönüllüler takımında ise Birsen, Yağmur, Anıl ve Melih yarıştı. Daha rahat ada şartlarında yaşamak için mücadele eden iki takımdan birisi mutlu sona ulaştı. Ünlüler takımı bu akşam yine formundaydı ve ada oyununu zorlanmadan kazandılar. Böylelikle bu hafta yine rahat yataklarda yatma şansını yakaladılar.
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