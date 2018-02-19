Survivor'da kim elenecek? İşte eleme potasında yazılan isimler

Survivor 2018'de ünlüler takımı üst üstte kazanarak hem ödülleri hem de dokunulmazlık kolyesini topladı. Bu sayede ilk elenme stresi yaşamayacak olan ünlülüler takımı rahat bir nefes aldı. Gözler dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımına çevrilirken, bireysel dokunulmazlık ödülünü alan yarışmacılar bir arkadaşlarının ismini söylemek zorunda kaldı. Eleme potası şu şekilde oluştu.

Bireysel dokunulmazlık ödülünü alan Ramazan, Markus'un adını söyleyerek ilk adayı çıkardı. Bireysel dokunulmazlıkta ikinci oyunu kazanan Funda ise Yağmur'un adını vererek elenme potasını oluşturdu.

Yağmur ve Markus'un ardından takım kararıyla ismi yazılan isim ise Cumali oldu. Survivor 2018'in ilk elenme potası Markus, Cumali ve Yağmur üçlüsüyle oluştu.

Gelen SMS oyları ile elenecek aday belirlenecek. Eleme günü salı akşamı olacak.