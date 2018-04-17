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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2018 - 00:31, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2018'de bu hafta elenen yarışmacı

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Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2018'de bu hafta elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı bu akşam gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam gönüllüler takımı adına üzücü bir an yaşandı. Oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı adalarından bir kişiyi uğurladılar. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından gerçekleşen eleme geceleri oldukça üzücü olmaya devam ediyor. Değişen konseptin ardından da istediği performansa ulaşamayan gönüllüler takımı oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti ve adalarından birinin eleneceği kesinleşmişti. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Cumali, Hakan ve Damla'yı belirlemişti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı aç olan karınlarını doyurabilmek adına son ana kadar mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu akşam Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesinde ödülü açıkladı ve iki takım yarışmacıları da adeta kriz geçirdi. Ödül bir kova dolusu tavuktu. Yarışmacılar ödül için kilitlendiler ve zorlu parkurda birbirleriyle savaştılar. Oynanan ödül oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu ve karınlarını tıka basa doyurdular.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da baraka ödülü yarışmacılar için oldukça önem arz ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam daha rahat bir ada koşulunda yaşamak için karşı karşıya geldiler. Ünlüler takımı baraka oyununda yine es geçmedi ve mücadeleyi kazanmayı bildi. Zorlu parkurda ünlüler takımı 10-7 maçı kazanarak, yataklı ve yastıklı adalarına geri döndüler.

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