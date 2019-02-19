Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim
Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımında İoulieta, Spyros ve Vasilis eleme adayları olmuştu. Yapılan SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
Ekranların herkes tarafından büyük heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta zorlu anlar yaşayan Yunan takımı, Türk takımına karşı dokunulmazlıkları kaybetti ve takımlarından eleme adayları çıkardı. 3 isim arasında yapılan SMS oylamasıyla birlikte hayallerine veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan İoulieta, Spyros ve Vasilis arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak İoulieta oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecan dolu yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu akşam iki takım yarışmacıları da karınlarını doyurabilmek adına mücadele verdiler. Kol kuvvetinin oldukça önemli olduğu oyunda, yarışmacılar sıcak hava şartlarında zorlu anlar yaşadı. Kıran kırana süren mücadeleyi Türkiye kazandı ve ödülleri olan pizzayı afiyetle yediler.
İLETİŞİM OYUNUNDA BÜYÜK KAVGA
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında oynanan iletişim oyunu sonrasında Atakan Yusuf ve Bora arasında tansiyon yükseldi. İkiliyi takım arkadaşları sakinleştiremeyince Acun Ilıcalı devreye girdi.
BORA'YA BÜYÜK MÜJDE
Acun Ilıcalı, Türkiye takımı yarışmacısı olan Bora'ya oldukça güzel bir haber verdi. Bora, hamile olan eşiyle görüşme fırsatı yakaladı ve ona çocuğunun cinsiyetiyle ilgili güzel haberler verdi. Çocuğunun cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenen Bora duygusal anlar yaşadı.
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