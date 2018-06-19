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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.06.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

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Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bireysele dönen Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını Adem ve Nagihan kazandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim.

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında bireysel olarak yarışan yarışmacılar zorlu anlar yaşadılar. Nagihan ve Adem dokunulmazlık oyunlarını kazanarak bu hafta elenme riskini ortadan kaldırdılar. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Tamamen bireysele dönen Survivor'da bu hafta yarışmacılar kendilerini koruma altına alabilmek adına savaştılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve Nagihan, Sema'nın adını verdi. Erkeklerde ise Adem dokunulmazlığı kazanarak Murat'ın adını vermişti. Ada konseyi kararıyla da Turabi'nin adı eleme adayı olarak çıkmıştı. Sema, Murat ve Turabi arasında adaya veda eden isim Sema oldu.

TURABİ VE DAMLA HAKKINDA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla Damla'ya müjdeyi verdi. Damla artık oyun alanında yarışabilecek. Ayağındaki problemin çoğunun çözüldüğü belirtildi. Turabi hakkında yaptığı açıklamada ise hala oynama şansının olmadığını belirtti. Doktor Metin Kuş'un arkadaşlarıyla yapacağı toplantının ardından verilecek olan kararla birlikte 2 gün içinde Turabi hakkında karar verilecek. Önemli doktorların vereceği kararın ardından Turabi hakkında kesin karar verilecek.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alp Kırşan'ın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödülü kazanan takım uçakla bir yolculuk yaparak hamburger yiyecekler ve o şehirde alışveriş yapabileceklerdi. Bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve yanına Hakan'ı aldı. Erkeklerde kazanan isim ise Anıl oldu ve o da yanına Hilmicem'i alarak ödüle gittiler.

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor'da eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, adaların birleştiğini ve dokunulmazlık oyunlarının takım halinde değil bireysel olarak oynanacağını söyledi. Yarışmacıların bundan sonra bireysel olacağını ifade eden Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında yarışacaklarını da yarışmacılara açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirlerken üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılacak oylama sonrası belirlenecek. Böylece eleme potasında üç aday yer alacak.

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