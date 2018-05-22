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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.05.2018 - 00:08, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

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Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından ikisini de kaybeden gönüllüler takımı 4 eleme adayı çıkarmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim.

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ikisini de bu hafta ünlüler takımı kazandı ve ünlüler takımı, takımlarını koruma altına aldı. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde gergin anlar yaşadı ve 4 eleme adayı çıkardılar. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte elenen isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Gönüllüler takımı da kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarını belirledi. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Yağmur oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Hilmicem, Birsen'in ismini verdi. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından ise oy eşitliğinden dolayı gönüllüler takımı Nagihan ve Damla'yı eleme adayı olarak belirledi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından adaya veda eden isim Birsen Bekgöz oldu ve Survivor'a veda etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödülü hangi takım kazanırsa, kazanan takımın bayan yarışmacıları hem makyaj yapıp süslenebilecek hem de takım olarak çok güzel bir yemeğe gideceklerdi. Gönüllüler takımı bu akşam fırtına gibi esti ve ödülün sahibi oldular.

YARIŞMANIN EN ÇOK KİLO VEREN YARIŞMACILARI

Erkeklerde en çok kilo veren yarışmacı 13 kiloyla Adem Kılıççı oldu ve Adem Kılıççı bu alanda şampiyon olarak yemek ödülü kazandı.

Kadınlarda ise en çok kilo veren yarışmacı Nagihan Karadere oldu. Nagihan Karadere 9 kilo vererek kadınlarda bu alanda şampiyon oldu.

KOLOMBİYA TAKIMINA KARŞI YARIŞMA

Acun Ilıcalı'dan bir sürpriz açıklama daha geldi. Acun Ilıcalı çok yakında yarışmacıların Kolombiya takımına karşı yarışacağını açıkladı.

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