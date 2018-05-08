Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim
Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımından Merve, Elif ve Turabi potaya giren isimler olmuştu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim.
Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Oynanan iki dokunulmazlık oyununu da bu hafta ünlüler takımı kaybetti ve ünlüler takımından birinin gideceği garantilenmişti. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte Survivor'a veda eden isim belli oldu. İşte elenen isim.
Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu ve Elif Şadoğlu Survivor'a veda etti.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alp Kırşan'ın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zevkli bir parkur vardı. İki takım yarışmacıları ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. Oyun mücadele sonuna kadar kafa kafaya gitti. Fakat ünlüler takımı bu akşam bir tık daha iyiydi ve ödülü kazanan taraf oldular.
ADA KONSEYİNDE SİNİRLER GERİLDİ
Survivor'da bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde Turabi adeta takım arkadaşlarını karşısına aldığını ilan etti. Bu söylemin üzerine Merve ve Turabi arasında sinirler gerildi. Merve'nin "bu kadar korkma" lafına karşılık Turabi'de iyice sert cevaplar vermeye başladı. Yapılan konuşmaların ardından Acun Ilıcalı meseleyi fazla uzatmadı ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
ACUN ILICALI'DAN BİRLEŞME PARTİSİ SÜRPRİZİ
Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesinde sürprizi açıkladı. Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek olan ismin Aleyna Tilki olacağını açıkladı ve yarışmacıları oldukça şaşırttı. Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.
Acun yaptığı açıklamalara bir de yarışma sürprizi ekledi. Birleşme partisinde Acun ekibiyle birlikte Survivor yarışmacılarına karşı futbol maçı düzenleyecek. Öte yandan Acun ekibiyle beraber yarışmacılara karşı anlat bakalım oynayacaklar. Kazanan takımın ne ödül kazanacağı henüz belli olmadı.
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