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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

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Survivor 2019'da dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor 2019'un 12 Şubat tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımından bir kişinin Survivor macerası sona erdi. Ayrıca sürpriz isim yarışmaya dahil oldu. Peki, Survivor 2019'da dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta iki dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Türkiye takımında Atakan, Kader ve Okay eleme adayları olmuştu. Yapılan halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim dün akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kader oldu.

SURVİVOR'A YENİ İSİM

Survivor 2019'da dün akşam sürpriz bir isim yarışmaya dahil oldu. Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla adını duyurmuş olan Azim Kaan Güvenilir, Survivor'da Türkiye takımına katıldı.

Survivor 2019un yeni yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir Kaç yaşındadır
Survivor 2019'un yeni yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecan dolu yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu akşam iki takım yarışmacıları da karınlarını doyurabilmek adına mücadele verdiler. Bacak kuvvetinin oldukça önemli olduğu oyunda, yarışmacılar sıcak hava şartlarında zorlu anlar yaşadı. Kıran kırana süren mücadeleyi 10-9'lik skorla Türkiye kazandı.

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