Survivor 2019'da dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar
Survivor 2019'un 12 Şubat tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımından bir kişinin Survivor macerası sona erdi. Ayrıca sürpriz isim yarışmaya dahil oldu. Peki, Survivor 2019'da dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar
Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Bu hafta iki dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Türkiye takımında Atakan, Kader ve Okay eleme adayları olmuştu. Yapılan halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim dün akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kader oldu.
SURVİVOR'A YENİ İSİM
Survivor 2019'da dün akşam sürpriz bir isim yarışmaya dahil oldu. Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla adını duyurmuş olan Azim Kaan Güvenilir, Survivor'da Türkiye takımına katıldı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecan dolu yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu akşam iki takım yarışmacıları da karınlarını doyurabilmek adına mücadele verdiler. Bacak kuvvetinin oldukça önemli olduğu oyunda, yarışmacılar sıcak hava şartlarında zorlu anlar yaşadı. Kıran kırana süren mücadeleyi 10-9'lik skorla Türkiye kazandı.
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