Survivor'da kim elendi? İşte büyük final öncesi hayallerine veda eden isim
Survivor'da büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Büyük final öncesi son eleme olan Survivor'da eleme potasında Turabi, Hakan, Anıl ve Damla yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim.
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam oldukça heyecan dolu bir eleme yaşandı. Ada konseyinde 3'er oyla isimleri çıkan Hakan ve Turabi ilk eleme adayları oldular. Dokunulmazlık sahibi olan Nagihan ve Hilmicem isim söylemek zorunda kalmayınca bu sefer Damla ve Anıl'da direkt olarak eleme adayı oldu. Bu dört isim arasında hayallerine veda eden isim belirlendi. İşte Survivor'da elenen isim.
Survivor'da bu akşam elenen isim büyük finale ve hayallerine veda etti. Büyük final öncesi yapılan son elemede Anıl, Turabi, Hakan ve Damla arasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte Survivor'da büyük finale ve hayallerine veda eden isim Hakan oldu. Hakan arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra adaya veda etti.
BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.
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