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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.06.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte büyük final öncesi hayallerine veda eden isim

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Survivor'da kim elendi? İşte büyük final öncesi hayallerine veda eden isim

Survivor'da büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Büyük final öncesi son eleme olan Survivor'da eleme potasında Turabi, Hakan, Anıl ve Damla yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim.

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam oldukça heyecan dolu bir eleme yaşandı. Ada konseyinde 3'er oyla isimleri çıkan Hakan ve Turabi ilk eleme adayları oldular. Dokunulmazlık sahibi olan Nagihan ve Hilmicem isim söylemek zorunda kalmayınca bu sefer Damla ve Anıl'da direkt olarak eleme adayı oldu. Bu dört isim arasında hayallerine veda eden isim belirlendi. İşte Survivor'da elenen isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen isim büyük finale ve hayallerine veda etti. Büyük final öncesi yapılan son elemede Anıl, Turabi, Hakan ve Damla arasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte Survivor'da büyük finale ve hayallerine veda eden isim Hakan oldu. Hakan arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra adaya veda etti.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.

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