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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.04.2018 - 00:16, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? Elenen isim belli oldu..Nagihan'dan şok istek!

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Survivor'da kim elendi? Elenen isim belli oldu..Nagihan'dan şok istek!

Survivor'da kim elendi sorusu yarışmanın son aşamasını kaçıran izleyicilerin sorguladığı konular arasında yer aldı. Elenen isimlerin belli olduğu Survivor'da 9 Nisan akşamının bir diğer gündem konusu da ödül oyunu oldu. Voleybol oyununda her şeylerini ortaya koyan takımlar, başa başa verdikleri mücadelelerin ardından ödüle kavuştu. Günün ikinci oyunu ise baraka için oynandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, elenen isim ve ödül oyunları hakkında detaylı bilgiler

Survivor'da 9 Nisan akşamı elenen isim belli oldu. Adadan gitmesini istemedikleri 3 isimden birisini desteklemek için SMS oylamasına katılan izleyiciler, gün sonunda ada macerasına veda eden ismi merak etti. Peki, Survivor'da kahvaltı ve baraka için oynanan ödül oyunlarının ardından açıklanan eleme isimleri kimler oldu? İşte, Survivor'da elenen o isim

KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları arasında yer alan 3 isim SMS oylamasına çıkmıştı. Seyircilerin verdiği oylar neticesinde Cumali, Yağmur ve Funda arasından elenen isim Funda oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA SÜRPRİZİ

Elemenin gerçekleşeceği gece oynanan ödül oyununda kazanan takım, çikolatalı ekmek ve pankek yemeye hak kazandı. Sunucu Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde her iki takıma da birer açma verdi. Çikolata ekmeğin dışında kahvaltıda ise kişi başı 2 çeşit peynir zeytin, domates, salatalık, hindi jambon ve çay verildi. Ödül oyununun kazanı 10-9 ile ünlüler takımı oldu.

Eşleşmelerde Turabi, Cumali ve Funda oynamayan yarışmacılar olmuştu.

BARAKA OYUNUNDA SÜRPRİZ

Survivor'da 9 Nisan akşamı konsey öncesinde oynanan ikinci ödül oyunu baraka için oldu. Konforlu barakada kalmak isteyen yarışmacılar için bir diğer sürpriz ise kıymalı poğaça ve çay olarak açıklandı. Baraka ödülünde kazanan taraf 10-8 ile ünlüler takımı oldu.

HAFTANIN PERFORMANSI MEYVELİ PUDİNG KAZANDI

Bu haftanın en iyi performansını sergileyen isimleri enerji veren meyvelerden yapılan meyveli puding ödülünü kazandı. Bu isim erkeklerde Mustafa Kemal ve isim Ümit Karan olurken; Kadınlarda ise Nagihan ve Damla olarak açıklandı.

NAGİHAN ADA KONSEYİNDE İLGİNÇ BİR TALEPTE BULUNDU

Sürekli olarak oyun kaybettiklerini ve bu durumun artık üzerinde çok güç bir durum yarattığını ifade eden gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'dan özel bir ricada bulundu. Takım adına rica eden Nagihan, Cumali'yi çok sevdiklerini ancak çok başarılı olmadığını söyleyerek Cumali'nin karşı takıma geçmesini talep etti. 

Bu talebin üzerine Acun Ilıcalı, "Sizi haklı bulduğum taraf da var, Cumali sportif testlerden geçmedi çok değerli bir kardeşimiz ve ben kendisini çok sevdim, içi dışı bir, çok dobra Anadolu masumiyetini içinde taşıyan bir kardeşimiz ama şöyle bir durum var hakikaten sportif testlerden geçip de en iyileri bulduğumuz yarışmacılardan birisi değil. Ben sanki 10'a 8, 10'a 9'dasınız Cumali'yle birlikte de kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm, sizin görüşünüz de önemli" cevabını verdi.

Ünlüler takımında söz alan Ümit Karan ise Cumali'ye kapılarını açabileceklerini söyledi.

Cumali'nin bu konudaki düşüncelerini, "Karar takımın içerisinde verilmişse saygı duyarım. En çok hoşuma giden şey Hakan abinin bu karara dahil olmaması, Funda da çıkıp gitti zaten. Bu evli çiftlerin birbiriyle anlaşamaması gibi bir şeydir, zorlamaya gerek yok. Bu akşam olsun bitsin diyorum." şeklinde ifade etti.

Tüm bunların üzerine Acun Ilıcalı'nın konuya ilişkin kararı ise şu sözlerle netlik kazandı: "Talebi anladım. Bireysel olarak evet ya da hayır diyemem. Arkadaşlarla bu akşam toplanacağım. Kararımızı da en kısa sürede bildireceğiz. Çok yönlü bakılabilecek bir olay, bu akşam bir karar veririz."

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