Survivor'da kim elendi? Elenen isim belli oldu..Nagihan'dan şok istek!

Survivor'da 9 Nisan akşamı elenen isim belli oldu. Adadan gitmesini istemedikleri 3 isimden birisini desteklemek için SMS oylamasına katılan izleyiciler, gün sonunda ada macerasına veda eden ismi merak etti. Peki, Survivor'da kahvaltı ve baraka için oynanan ödül oyunlarının ardından açıklanan eleme isimleri kimler oldu? İşte, Survivor'da elenen o isim



KİM ELENDİ?



Survivor'da eleme adayları arasında yer alan 3 isim SMS oylamasına çıkmıştı. Seyircilerin verdiği oylar neticesinde Cumali, Yağmur ve Funda arasından elenen isim Funda oldu.



ÖDÜL OYUNUNDA SÜRPRİZİ



Elemenin gerçekleşeceği gece oynanan ödül oyununda kazanan takım, çikolatalı ekmek ve pankek yemeye hak kazandı. Sunucu Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde her iki takıma da birer açma verdi. Çikolata ekmeğin dışında kahvaltıda ise kişi başı 2 çeşit peynir zeytin, domates, salatalık, hindi jambon ve çay verildi. Ödül oyununun kazanı 10-9 ile ünlüler takımı oldu.



Eşleşmelerde Turabi, Cumali ve Funda oynamayan yarışmacılar olmuştu.



BARAKA OYUNUNDA SÜRPRİZ



Survivor'da 9 Nisan akşamı konsey öncesinde oynanan ikinci ödül oyunu baraka için oldu. Konforlu barakada kalmak isteyen yarışmacılar için bir diğer sürpriz ise kıymalı poğaça ve çay olarak açıklandı. Baraka ödülünde kazanan taraf 10-8 ile ünlüler takımı oldu.



HAFTANIN PERFORMANSI MEYVELİ PUDİNG KAZANDI



Bu haftanın en iyi performansını sergileyen isimleri enerji veren meyvelerden yapılan meyveli puding ödülünü kazandı. Bu isim erkeklerde Mustafa Kemal ve isim Ümit Karan olurken; Kadınlarda ise Nagihan ve Damla olarak açıklandı.

NAGİHAN ADA KONSEYİNDE İLGİNÇ BİR TALEPTE BULUNDU

Sürekli olarak oyun kaybettiklerini ve bu durumun artık üzerinde çok güç bir durum yarattığını ifade eden gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'dan özel bir ricada bulundu. Takım adına rica eden Nagihan, Cumali'yi çok sevdiklerini ancak çok başarılı olmadığını söyleyerek Cumali'nin karşı takıma geçmesini talep etti.

Bu talebin üzerine Acun Ilıcalı, "Sizi haklı bulduğum taraf da var, Cumali sportif testlerden geçmedi çok değerli bir kardeşimiz ve ben kendisini çok sevdim, içi dışı bir, çok dobra Anadolu masumiyetini içinde taşıyan bir kardeşimiz ama şöyle bir durum var hakikaten sportif testlerden geçip de en iyileri bulduğumuz yarışmacılardan birisi değil. Ben sanki 10'a 8, 10'a 9'dasınız Cumali'yle birlikte de kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm, sizin görüşünüz de önemli" cevabını verdi.

Ünlüler takımında söz alan Ümit Karan ise Cumali'ye kapılarını açabileceklerini söyledi.



Cumali'nin bu konudaki düşüncelerini, "Karar takımın içerisinde verilmişse saygı duyarım. En çok hoşuma giden şey Hakan abinin bu karara dahil olmaması, Funda da çıkıp gitti zaten. Bu evli çiftlerin birbiriyle anlaşamaması gibi bir şeydir, zorlamaya gerek yok. Bu akşam olsun bitsin diyorum." şeklinde ifade etti.

Tüm bunların üzerine Acun Ilıcalı'nın konuya ilişkin kararı ise şu sözlerle netlik kazandı: "Talebi anladım. Bireysel olarak evet ya da hayır diyemem. Arkadaşlarla bu akşam toplanacağım. Kararımızı da en kısa sürede bildireceğiz. Çok yönlü bakılabilecek bir olay, bu akşam bir karar veririz."