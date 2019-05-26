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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Survivor'da iletişim ve ödül oyununu kimler kazandı?

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Survivor'da iletişim ve ödül oyununu kimler kazandı?

Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Adım adım finale doğru devam eden yarışmanın 79. bölümünde, iletişim ve çeşme tatili ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ödül oyununu eski ve yeni yarışmacılar iki takım olarak oynadı. Peki, Survivor'un 79. bölümünde iletişim ve ödül oyununu kimler kazandı? işte, Survivor'un 79. bölümünde yaşananlar.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 26 Mayıs tarihli bölümünde iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununun arından, ada halkı çeşme tatil ödülü için eski ve yeni yarışmacılar olarak karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'un heyecan dolu 79. bölümünde yaşananlarla ilgili bazı bilgiler.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

İletişim oyunu sonrası yarışmacıların iletişim evinde yakınları görüşme şansı yakaladığı oyunda, Survivor yarışmacıları büyük mücadele verdi. Survivor 2019'un 79. bölümünde iletişim oyununu kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oynadı. İletişim oyununu bu hafta erkeklerde Yusuf, kadınlarda Sude kazandı. Sude ödüle Büşra'yı, Yusuf ise Emre'yi götürdü. Yakınları ile iletişim evinde görüşme şansı yakalayan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 79. bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ayrı iki takım halinde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve keyifli anlarış yaşandığı programda, Yusuf, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile mücadele etti. İkilinin mücadelesi adeta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Yarışma sırasında Nagehan küçük bir kaza yaşayarak arkadaşlarını korkuttu. Survivor 2019'da ödül oyununun kazananı 10'a 7 Survivor 2019 yarışmacıları oldu.

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