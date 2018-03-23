Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Nefes kesen mücadele
Survivor'da iletişim oyunlarının kazandırdığı hırs iki takım yarışmacılarının da konsantresini arttırıyor. Ailelerinden ve dostlarından gelecek olan bir iki cümle için canları pahasına mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yine nefes kesen bir mücadele yaşattı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte mücadelenin detayları.
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışması Survivor 2018'de bu akşam nefes kesen bir iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Uzakta kaldıkları her süre ailelerini daha çok özleyen yarışmacılar, iletişim ödülü kazanıp ailelerinden haber almak istiyorlardı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte mücadelenin detayları.
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunlarının heyecanı oldukça artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. İletişim oyunlarını hiç kazanamayan gönüllüler takımı ailelerinden haber alabilmek çok istiyorlardı. Fakat ünlüler takımı zorlu parkurda açık ara fark attı ve bir kez daha iletişim oyununun kazananı oldular.
HAMBURGER ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın yönettiği oyunda kum sahada hentbol oynadı. İkişer kişiden oluşan takımların mücadelesi nefesleri kesti. Sertliklerin yaşandığı oyununu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı. Kişi başına ikişer hamburger ödüllü oyunu kazanan Gönüllüler, oyun sonrasında yemeklerinin tadını çıkardı.
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