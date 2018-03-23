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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.03.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Nefes kesen mücadele

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Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Nefes kesen mücadele

Survivor'da iletişim oyunlarının kazandırdığı hırs iki takım yarışmacılarının da konsantresini arttırıyor. Ailelerinden ve dostlarından gelecek olan bir iki cümle için canları pahasına mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yine nefes kesen bir mücadele yaşattı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte mücadelenin detayları.

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışması Survivor 2018'de bu akşam nefes kesen bir iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Uzakta kaldıkları her süre ailelerini daha çok özleyen yarışmacılar, iletişim ödülü kazanıp ailelerinden haber almak istiyorlardı. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte mücadelenin detayları.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunlarının heyecanı oldukça artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. İletişim oyunlarını hiç kazanamayan gönüllüler takımı ailelerinden haber alabilmek çok istiyorlardı. Fakat ünlüler takımı zorlu parkurda açık ara fark attı ve bir kez daha iletişim oyununun kazananı oldular. 

HAMBURGER ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın yönettiği oyunda kum sahada hentbol oynadı. İkişer kişiden oluşan takımların mücadelesi nefesleri kesti. Sertliklerin yaşandığı oyununu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı. Kişi başına ikişer hamburger ödüllü oyunu kazanan Gönüllüler, oyun sonrasında yemeklerinin tadını çıkardı.

 

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