Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? İşte yemek ödülünü kazanan takım
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 20 Mayıs tarihinde yayınlanan 74. bölümünde, iletişim ve yemek ödülü oyunu oynandı. Büyük finale doğru rekabetin kızıştığı yarışmada, yarışmacılar parkurda yine terk döktü. Peki, Survivor'un 74. bölümünde iletişim oyununu kim kazandı ve aileleriyle görüştü. Survivor'da bu hafta yemek ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'un 74. bölümünde yaşananlar.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Survivor 2019'un 20 Mayıs tarihinde yayınlanan 74. bölümü yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar iletişim ve ödül oyunu için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor 2019'un 74. bölümünde yaşananlara dair detaylar...
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 74. bölümünde yarışmacılar aileleriyle görüşebilmek için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Büyük mücadelenin verildiği oyunda, kadın ve erkek yarışmacılar parkurda ter döktü. Survivor'un 74. bölümünde iletişim oyununu kadınlarda Seda, erkeklerde ise Emre kazandı. Emre ödüle Okay'ı, Seda ise Bora'yı götürdü. Yarışmacılar ödül sonrası büyük moral depoladı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Rekabetin giderek kızıştığı Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 74. bölümünde, sıpa keyfi ve yemek ödülü için yarışmacılar rakiplerine karşı mücadele verdi. Siyah ve beyaz takımın ayrı ayrı yarıştığı oyun, zorlu anlara sahne oldu. Survivor'un 74. bölümünde ödül oyununu beyaz takım 10'a 8 kazandı.
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