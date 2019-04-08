Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2019'un dün akşam ekranlara gelen 42. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Zorlu parkurda haftanın ikinci dokunulmazlığı almak için ter döken takımlarından biri, bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan takım belli oldu. Dün akşam, dokunulmazlığın yanı sıra iletişim oyunu heyecanı da yaşandı İşte, Survivor'da ikinci dokunulmaz oyunu ve dün gece yaşananlar...
sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un bu sezonki 42. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Seda'nın (Beyaz) takımı kazandı.
İLETİŞİM OYUNUNDA NELER OLDU?
Survivor'un dün akşamki bölümünde bir de iletişim oyunu heyecanı var. Türk yarışmacılar iletişim ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 42. bölümünde iletişim oyununu erkeklerde kazanan Atakan olurken kadınlarda ise iletişim ödülünün sahibi Büşra oldu. İletişim ödülüne Büşra Seda, Okay, Atakan, Yusuf ve Melisa gitti.
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