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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2019'un dün akşam ekranlara gelen 42. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Zorlu parkurda haftanın ikinci dokunulmazlığı almak için ter döken takımlarından biri, bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan takım belli oldu. Dün akşam, dokunulmazlığın yanı sıra iletişim oyunu heyecanı da yaşandı İşte, Survivor'da ikinci dokunulmaz oyunu ve dün gece yaşananlar...

sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un bu sezonki 42. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Seda'nın (Beyaz) takımı kazandı.

İLETİŞİM OYUNUNDA NELER OLDU?

Survivor'un dün akşamki bölümünde bir de iletişim oyunu heyecanı var. Türk yarışmacılar iletişim ödül oyununda karşılaştı. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 42. bölümünde iletişim oyununu erkeklerde kazanan Atakan olurken kadınlarda ise iletişim ödülünün sahibi Büşra oldu. İletişim ödülüne Büşra Seda, Okay, Atakan, Yusuf ve Melisa gitti.

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