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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.03.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2019'un bu hafta ekranlara gelen ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Zorlu bir parkurda, kızgın güneşin altında dokunulmazlığı almak için ter döken Türk ve Yunan takımlarından biri, bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da bu hafta Türk ve Yunan takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan takım belli oldu. İşte, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

13. sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un bu sezonki 18. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda sakatlıklar da yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Yunan takımı kazandı.

Böylelikle dün yapılan haftanın birinci dokunulmazlığını Türk takımı kazandığı için iki rakip arasında final etabı yapıldı.

Türk ve Yunan takımı finalde bayrak yarışı oynadılar. Kazanan ise Yunan takımı oldu. Dolayısıyla bu hafta adaya veda edecek isim geçtiğimiz hafta olduğu gibi Türk takımından olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim erkeklerde Yusuf, Kızlarda ise Melisa oldu.

Bu sonuçla birlikte Yusuf ve Melisa bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu ve ada konseyinde bir eleme adayı belirleme hakkı kazandı.

ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında eleme adayları belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu en çok oyu alan Ecem ilk eleme adayı olarak belirlendi.

İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Melisa söyledi. Melisa’nın belirlediği ise Okay. Üçüncü eleme adayı da Yusuf tarafından belirlendi ve üçüncü eleme adayı Hakan oldu.

Bu sonuçla birlikte Ecem, Okay ve Hakan’dan biri yapılacak SMS oylaması sonucu şampiyonluk hayallerine ve Survivor adasına veda edecek.

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