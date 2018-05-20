Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2018'de birleşme partisinin yapılmasının ardından yarışma tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mayıs akşamı ekrana gelen bölümde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynanmış ve kaybeden gönüllüler takımı olmuştu. Yapılan konsey sonrası ise eleme adayları olarak Birsen ve Yağmur belirlenmişti. Survivor'ın bu haftaki ikinci eleme adayları kıyasıya mücadeleler sonunda belirlendi. 20 Mayıs akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular bu kez ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı. Peki, Survivor'da bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları olarak konseyde hangi isimler belirlendi?
Survivor dokunulmazlık oyunu, bu akşam heyecan oldu dakikaları izleyicilerle buluşturdu. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından ortaya çıkan sonuçlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor All Star sezonunun 20 Mayıs 2018 tarihli bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı vardı. Zorlu mücadelenin ardından kaybeden takım belli oldu ve eleme adayını belirledi. İşte, Survivor'da bu haftanın dokunulmazlık oyunları ve bu bölüm olanlar hakkında tüm detaylar…
BU AKŞAM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisinin ardından oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu Bu sonucun ardından gönüllüler takımı bir kez daha konseye gitti.
ADA KONSEYİNDE HANGİ İSİMLER BELİRLENDİ?
Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu eşit sayıda alan Nagehan Karadere ve Damla Can eleme adayı oldu. Dünkü birinci dokunulmazlık oyunu sonrası yapıldığı için bu akşam yeni bir bireysel dokunulmazlık oyunu yapılmadı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık kolyesini Mustafa Kemal’e verdi. Öte yandan ada konseyine Nagehan ve Anıl arasındaki polemik damga vurdu.
Böylelikle eleme potasında toplamda dört kadın yarışmacı olacak. Pazartesi akşamı Damla Can, Nagehan Karadere, Yağmur Banda ve Birsen Bekgöz'den biri adaya veda edecek.
ACUN ILICALI’DAN ÖDÜL AÇIKLAMASI
Survivor’un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyi öncesi ödül açıklaması yaptı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, yapılacak iki oyunun ardından Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceklerini ve kazanan takımın İstanbul’a gideceğini açıkladı.
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar mücadele verdiler. Gergin haftada iki takım yarışmacıları da dokunulmazlık simgesini alabilmek adına konuştular. Ünlüler takımı bu akşam adeta zorlu parkurda rüzgar gibi esti ve oyunu 10-3 kazanarak farklı bir skorla dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı oldular.
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bu akşam takımlarından 2 kişinin adını eleme potasına koydular. Takım kararıyla eleme potasına giren ilk isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ise Birsen'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında eleme potasına giren isimler Yağmur ve Birsen oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Survivor'da geçen hafa sembol oyunun finali ve birleşme partisi heyecanı vardı. Survivor 2018'in heyecanla beklenen 'birleşme partisi' 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi "All Star" sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Survivor 2018'in birleşme partisinin sürprizleri Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak oldu. Finale kalan isimler Merve, Sema ve Adem oldu. Finale kalan isimler bir kez daha sahneye çıktı ve jüri bu isimlerden birini birinci seçti. 'Saydım' isimli şarkıyla finale kalan Merve Aydın, birinci oldu. Böylece bir sonraki sezonun birleşme partisine konuk olma imkanı yakaladı.
Survivor’ın 14 Mayıs akşamı ekrana gelen bölümünde sembol oyunu heyecanı yaşandı. Karşı karşıya gelen yarışmacılar, aileleriyle görüşebilme imkanı için kıyasıya mücadele etti. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün sembol oyununun finali için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı finalde, finale çıkmaya hak kazanan, Adem Kılıççı, Hilmi Cem, Yağmur Banda ve Damla Can büyük finali kazanarak ödüle ulaşmak için büyük gayret sarf etti. Oldukça zorlu bir parkurda geçen oyun sonrası. Büyük finali kazanan isimler, erkeklerde Adem Kılıççı olurken kadınlarda ise, Damla Can oldu. Bu sonuçla birlikte, Adem ve Damla'ya aileleriyle görüşme ve birlikte vakit geçirme imkanı tanınacak.
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