Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan konsept değişimi ve takımlardaki oyuncu değişikliklerinin ardından Survivor’ın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunu dün yapılmıştı. Mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor adasında, oldukça zorlu bir parkurda oynan oyun sonrası bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyununu da hangi takımın kazandığı belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları olarak konseyde hangi isimler belirlendi?
Survivor 2018'de bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor All Star sezonunun 8 Nisan 2018 tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kıyasıya bir mücadeleler sonunda belirlendi. 8 Nisan Pazar her iki takımdan da oyuncular dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı ve büyük mücadele örneği ortaya koydu. Zorlu mücadelenin ardından kaybeden takım belli oldu ve eleme adayını belirledi. İşte, Survivor'da bu haftanın dokunulmazlık oyunları ve bu bölüm olanlar hakkında tüm detaylar…
BU AKŞAM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da değişen format gereği her hafta artık 2 dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale git gide yaklaşılan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı dün belirlediği iki eleme adayının yanına bir isim daha eklemek için konsey yaptı.
ADA KONSEYİNDE HANGİ İSİMLER BELİRLENDİ?
Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan Funda eleme adayı oldu. Dünkü birinci dokunulmazlık oyunu sonrası yapıldığı için bu akşam yeni bir bireysel dokunulmazlık oyunu yapılmadı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık kolyesini iyi bir performans sergilediğini söylediği Berna Canbeldek’e verdi.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DÜN KİM KAZANMIŞTI?
Survivor 2018’in yeni formatlı ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam yayınlandı. İlk olarak baraka ödülü için mücadele eden takımlar, ikinci oyunda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Yeni Survivor All Star kurallarına göre artık haftada iki dokunulmazlık oynanıyor. Eğer bir takım iki oyunu da kaybederse 3 isim, iki takım da bir kez kaybederse ikişer isim eleme potasına çıkarıyor.
Kıran kırana geçen Survivor 2018’in bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununun galibi 10 - 8 ile Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Damla kazandı. Ada konseyinde adı en çok yazılan Cumali ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Damla ise 2. Eleme adayını Yağmur Banda olarak belirledi.
Yani bu hafta eleme adayları olarak Yağmur Banda, Cumali Akgül ve Funda Alkayış olarak belirlendi. Survivor'da kimin eleneceğine ise vatandaşlar SMS oylaması sonucu karar verecek. Oylama sonrası elenecek kişi belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi geçtiğimiz hafta adadan ayrıldı. Survivor başladığı günden itibaren sadece 1 kez dokunulmazlık kazanan gönüllüler takımı geçtiğimiz hafta da istediğini alamadı ve takımlarından bir kişi Survivor adasından uğurlandı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte ismi eleme adayları listesinde olan eski milli atlet Nevin Yanıt Baltacı adaya veda etmişti.
SURVİVOR 2018’DE YENİ TAKIMLAR
Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni konsept sonucu oluşan takımları ve bu takımların hangi yarışmacılardan olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre;
Gönüllüler Takımı: Hakan Hatipoğlu, Nagehan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda
Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle