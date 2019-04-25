Survivor’da Hikmet ve Yusuf’a ne ceza verildi?
Survivor 2019 yarışmasına bu hafta Hikmet ve Yusuf arasındaki gerilim damga vurdu. Acun Ilıcalı, birbirlerine elle temasta bulunacak kadar büyük bir tartışma yaşayan ikili için karar verileceğini açıkladı. Peki, Survivor’da Hikmet ve Yusuf’a ne ceza verildi?
Survivor’ın iki hırslı ismi Yusuf ile Hikmet birbirine girdi. Oyunda istediği başarıyı elde edemeyen Yusuf, elindeki halkayı Hikmet’in boynuna fırlattı. Çılgına dönen Hikmet ise Yusuf’un boynuna sarıldı. Yaşanan olaya müdahale eden Acun Ilıcalı, ikili hakkında bir karar vermeleri gerektiğini dile getirdi.
Yarışmanın sunucularından Murat Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;
Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik sonrası alınan kararı açıklıyorum. Hikmet ve Yusuf 3'er oyunda oynamayacaklar ve 3'er ödülden yararlanamayacaklar. Eğer bir kez daha bu ikili tansiyonu yükseltirlerse haklarında hiç istenilmeyen bir karar verilecek.
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