Survivor'da Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da dün akşam heyecan yine doruktaydı. Ödül ve iletişim oyunu mücadelelerinin olduğu bölümde, geçtiğimiz günlerde yarışma sırasında talihsiz bir kaza geçiren Hikmet'in durumu da belli oldu. Peki, Survivor'da Hikmet diskalifiye mi edildi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen 79. bölümünde, Hikmet'in sağlık durumu ve adadaki geleceği netleşti. Öte yandan dün akşam oynanan ödül ve iletişim oyunları nefesleri kesti. İşte, Survivor 2019'da dün akşam yaşananlar...
HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Acun Ilıcalı cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.” demişti.
Survivor 2019'da yarışan, geçtiğimiz günlerde beyaz takımda talihsiz bir sakatlık yaşayan Hikmet, dün akşam ekranlara gelen bölümde Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.
Doktor kararı ile adaya ve arkadaşlarına veda eden Hikmet, son olarak Survivor'dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi ve arkadaşlarıyla vedalaştı.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2019'un 79. bölümünde efsaneler ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunu oynandı.
Heyecanın zire yaptığı ödül oyununda Yusuf, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile mücadele etti. İkilinin mücadelesi adeta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Yarışma sırasında Nagehan küçük bir kaza yaşayarak arkadaşlarını korkuttu.
Survivor 2019'da ödül oyununun kazananı 10'a 7 Survivor 2019 yarışmacıları oldu.
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 79. bölümünde heyecan dolu iletişim oyunu oynandı. Erkelerde bu hafta iletişim oyununu Yusuf kazandı. Kadınlarda iletişim ödülünü Sude kazandı. Yusuf iletişim ödülüne Emre'yi götürürken, Sude ise Büşra'yı götürdü.
Yakınları ile iletişim evinde görüşme şansı yakalayan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.
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