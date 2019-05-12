Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'un bu akşam ekranlara gelen 68. bölümünde siyah ve beyaz takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin sonunda, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi takım belli oldu. Peki, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi nefes kesen mücadelenin ardından belirlendi. Survivor Türkiye Yunanistan 68. bölümde gerçekleşen ada konseyinde beklenmedik bir oylama yaşandı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 68. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci oyunda da kazanan yine beyaz takım oldu. Böylelikle bu hafta adaya veda edecek isim siyah takımdan olacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 68. bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda eleme adayı olan isimler belli oldu.
Sürpriz yaşanan konseyde Emre ve Atakan Türk yarışmacıların verdiği oylarla eleme adayı oldu. Bunun üzerine Yunan takımının oylama yapmasına gerek kalmadan Yusuf da eleme adayı oldu.
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