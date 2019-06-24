Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı?
Son viraja girilen Survivor 2019'un bu akşam ekranlara gelen 103. bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki takımın büyük bir mücadele sergilediği oyunun sonunda kazananın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 103. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen her iki takım da dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. İşte, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan isim...
Survivor bu akşamki bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki takımın büyük bir mücadele sergilediği oyunun sonunda kazanan siyah takım oldu.
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dominik'te macerasına devam eden Survivor Türkiye Yunanistan'ın 102. bölümünde siyah ve bayaz takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Parkuda rekabet artarkan, Yunan yarışmacı Afroditi'nin sergilediği performans göz doldurdu. Oyun sırasında, yarışmanın iddialı ismi Bora'nın attığı sayılar takım arkadaşlarından büyük beğeni topladı. Survivor'un ekranlara gelen 102. bölümünde dokunulmazlık oyununu 10'a 4 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar günlerdir arka arkaya yaşadıkları galibiyet sonrası yarışmaya daha fazla motive oldu.
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