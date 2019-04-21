Survivor'da futbol maçı heyecanı! Survivor'un son bölümünde maçı kim kazandı?
Türkiye-Yunanistan formatıyla ekranlara gelen Survivor 2019'da bu akşam 'Anlat Bakalım' oyunu ve futbol maçı heyecanı vardı. 51. bölümüyle ekranla gelen yarışmanın, birleşme haftasına özel oynanan Anlat Bakalım'da heyecan doruktaydı. Öte yandan gecenin beklenen futbol maçında ise rekabet bir an olsun hız kesmedi. Peki, Survivor'da futbol maçını hangi takım kazandı?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da bu hafta birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Survivor 2019'un 51. bölümünde, birleşme partisi öncesi son bölümümde rakip takımlar futbol maçında kozlarını paylaştı. Öte yandan 'Anlat Bakalım' oyunu da keyifli anlara sahne oldu. İşte, Survivorda dün akşam yaşananlar ve maçın kazananı...
Birleşme haftasına özel oynanan Anlat Bakalım'da kazanan Acun Ilıcalı'nın takımı oldu. Ödülü de birleşme haftasına özel her iki takım paylaştı. Yarışmacılar oyun sonrası çikolata keyfi yaptılar.
MAÇI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Acun Ilıcalı’nın da yer aldığı geleneksel futbol maçı da 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Futbol maçının sonucu en merak edilen konulardan biri oldu. Kadınlarda Survivor takımı Acunmedya'nın karşısında maçı kazandı. Erkeklerde ise Acunmedya, Survivor takımına 8-7 mağlubiyet yaşattı.
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