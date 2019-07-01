Survivor'da finalisti Seda kimdir, kaç yaşındadır?
Survior Türkiye-Yunanistan'da 30 Haziran tarihinde yapılan yarı final heyecanının ardından, Türk yarışmacılar arasında son ikiye kalan yarışmacılar belli oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu Seda, rakiplerinden daha fazla oy alarak Survivor finalisti olarak belirlendi. Peki, Survivor'da finale kalan Seda kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Seda Ocak'ın merak edilenleri.
Aylar süren serüvenin ardından, Survivor 2019'd büyük final için saatler kaldı. Survivor 2019'un şampiyonunun belli olacağı yarışmada, 30 Haziran'da yarı finalin ardından finalistler belli oldu. Yusufla beraber finale kalan Seda, SMS oylamasıyla beraber şampiyonluk için mücadele verecek. İlerleyen her dakika heyecan artarken, Survivor takipçileri de beyaz takımdan finale yükselen Seda Ocak'ın hayatını merak etmeye başladı. İşte, Survivor Seda'nın merak edilen biyografisi.
SEDA OCAK'IN HAYATI
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söylemişti:
“Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."
Seda şimdiye kadar Survivor'da 215.5 galibiyet, 157.0 mağlubiyet yaşadı.
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