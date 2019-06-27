Survivor'da finale kalan Emre Durak kimdir?
Survivor 2019'da büyük finale günler kala, Dominik'te mücadeleye devam eden ve şampiyonluk için adım adım ilerleyen yarışmacılar da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Siyah takımında yer alan ve iddialı isimlerden olan Emre Durak final için rakiplerini zorlarken, Survivor Emre'nin hayatı da internetten araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor'da finale kalan Emre Durak kimdir? İşte, Survivor Emre'nin merak edilen hayatı.
Türkiye-Yunanistan formatı ile yayınlanan Survivor 2019'un bitmesine günler kala, rekabetin de dozu arttı. Finale kalmak için iddialı ve heyecanlı olan Emre Durak, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 'Elendiğim günden beri, yılmadan, canımla, kanımla bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim' diyen Emre, şimdiye kadar toplam 97 oyunda başarı sağladı. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Emre Durak'ın hayatı ve biyografisi.
EMRE DURAK'IN HAYATI
Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.
Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.
Siyah takımda yer alan Emre, 199.5 oyundan 97.5'inde galibiyet sağladı.
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