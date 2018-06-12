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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.06.2018 - 00:41, Son Güncelleme:

Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

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Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

Survivor 2018 yine oldukça heyecanlı bir eleme gecesini geride bıraktı. Her zamanki gibi gerilimin eksik olmadığı eleme gecesinin sonunda ünlüler takımından bir isim adaya veda etti. Bu hafta gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımından 3 kişinin adı ada konseyinde belirlenmiş ve oylamaya sunulmuştu. Takım arkadaşlarının kararıyla eleme potasına çıkan isimlerden Turabi, Mustafa Kemal ve Merve'den birisi adaya veda etti. Peki, Survivor 2018'de bu hafta adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor 2018'de elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da ünlüler takımından bir kişi daha bu hafta adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından belirlenen 3 aday birinin hayalleri sonlanmış oldu. Kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

SURVİVOR 2018'DE KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Mustafa Kemal, Turabi ve Merve'nin yer aldığı eleme potasından bir kişi, gecenin sonunda Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Bu hafta elenen isim yarışmaya sonradan dahil olan Mustafa Kemal Kurt oldu. Bu sonucun ardından finale kısa bir süre kala ünlüler takımı bir kişi daha eksildi.

ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Survivor'a bu hafta eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Değişiklik Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Değişiklikle birlikte Survivor'da yarın ve sonraki günde bir dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme olacak.

TURABİ SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?

Öte yandan, Acun Ilıcalı Turabi'nin yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ve durumunun tahminlerden daha kötü olduğunu belirtti. Turabi ise kendisini iyi hissettiğini söyledi. Turabi'nin Survivor'a devam etmemesi gerektiğini söyleyen Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un yapacağı değerlendirilmeye göre Turabi'nin durumuna karar vereceklerini ifade etti.

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