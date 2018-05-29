Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?
GeriTelevizyon Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
29.05.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

Survivor 2018 yine oldukça heyecanlı bir eleme gecesini geride bıraktı. Her zamanki gibi gerilimin eksik olmadığı eleme gecesinin sonunda bir isim adaya veda etti. Takım arkadaşlarının kararıyla eleme potasına çıkan isimlerden, Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda etti. Peki, Survivor’da bu hafta adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor'da bir kişi daha bu hafta adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından çıkan 4 aday birinin hayalleri sonlanmış oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte merak edilen o soruların yanıtı.

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği  Survivor 2018'de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Konsept gereği haftada iki kez yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından, hem ünlüler hem de gönüllüler takımından ikişer yarışmacı eleme potasına çıktı. Kritik SMS oylaması sonucu ise bu hafta elenen isim belli oldu.

Yapılan halk oylaması sonucu adaya veda eden isim gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla birlikte finale kısa bir süre kala bir kişi daha eksildi.

Yağmur Banda kimdir Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli
Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli?

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’un 28 Mayıs akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanının yanında, bir de sembol oyunu heyecanı vardı.Kıran kırana geçen sembol oyununun erkekler finalini Turabi Çamkıran kazandı. Sembol oyununa Turabi ve Adem arasında yaşanan tartışama damga vurdu. Erkeklerde kazananın belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği kadınların finalinde, kazanan isim ise Merve oldu.

TURABİ VE ADEM ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Erkekler sembol oyunu final mücadelesinde Adem ve Turabi arasında sinirler gerildi. Karşı karşıya gelen ikiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Sembol oyununun ardından eleme konseyinde de devam eden tartışma hakkında konuşan Acun Ilıcalı, özellikle Adem'e yönelik uyarılarda bulundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

'3 Vakte Kadar'filmini sadece bir kişi izlemişti...Yapımcısı gerçeği anlattı

Inna Survivor'da Türkçe şarkı söyledi

'Emre Kınay öldü' iddialarına cevap geldi