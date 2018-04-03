Survivor'da elenen isim belli oldu | Survivor 2018'de bu hafta kim elendi?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi daha bu hafta adaya veda etti. İzleyicilerden gelen SMS oylarıyla elenen ismin belirlendiği yarışmada arkadaşları tarafından çıkan 3 aday birinin hayalleri sonlanmış oldu. Yapılan oylama sonucunda ise kimin adaya veda ettiği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, gönüllüler takımından bu hafta adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte merak edilen o soruların yanıtı.

SURVİVOR 2018'DE KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Geçtiğimiz gece dokunulmazlık oyununu rakiplerine karşı 10-6 gibi bir skorla kaybeden gönüllüler takımından bir yarışmacı adadan ayrıldı. Yağmur Banda, Birsen Bekgöz ve Nevin Yanıt'ın yer aldığı eleme potasından bir kişi, en az SMS oyunu alarak gecenin sonunda Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan halk oylaması sonucu adaya veda eden isim Nevin Yanıt oldu. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla bir kişi daha eksildi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Alp Kırşan'ın sunumunu gerçekleştirdiği ödül oyununda bu haftaki ödül yine çok cazip ve lezzetliydi. Survivor'da bu hafta ödül olarak kazanan takıma köfte ve patates kızartması verilmesi kararlaştırıldı. Her iki takım oyuncuları da bu ödüle sahip olabilmek için varlarını yoklarını ortaya koyarak mücadele etti. Uzun ve zorlayıcı mücadelelerin sonunda ödül oyununun bu haftaki kazananı gönüllüler takımı oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da 2 Nisan akşamına damga vuran bir oyun da sembol ödülü oldu. Kıbrıs yolunda kendilerini garantiye alacak 2 ismi belirleme amacıyla oynanan sembol oyununda kıyasıya mücadele vardı. Büyük bir mücadelenin ardından erkeklerde kazanan Hilmi Cem İntepe, kadınlarda ise Nagehan Karadere oldu.

SURVİVOR'DA DÜN NELER OLMUŞTU?

Her hafta sadece bir defa oynanan dokunulmazlık oyunu dün akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı dokunulmazlık oyununun bu haftaki galibi, Gönüllüler takımını 10-6 gibi net bir skorla yenen All Star yani Ünlüler Takımı oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler Takımı kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için kendi aralarında karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu oyunu kazanan isim Cumali oldu. Bu sonuçla birlikte Cumali Akgül bir hafta daha adada kalmayı garantilemiş oldu. Haftanın performans birincisi de belli oldu. Haftanın performans birincisi Anıl seçildi.

Gönüllüler Takımı tarafından yapılan oylama sonucu en fazla oyu alan Nevin Yanıt ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Cumali Akgül ise 2. eleme adayı olarak Birsen’i seçti. Haftanın en iyi oyuncusu seçilen Anıl da eleme adayı olarak Yağmur Banda’nın ismini söyledi.

Öte yandan, dün akşam ekranlara gelen Survivor eleme konseyinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini bunu yerine yeni bir konseptle devam edeceklerini açıkladı.

Son bölümde dikkat çeken bir başka konu ise adaya yakın zaman önce dahil olan, Batuhan Buğra Eruygun'un adaya mental olarak alışamadığı gerekçesi ile veda etmek istemesi ve bu kararının Acun Ilıcalı tarafından onaylanması oldu.