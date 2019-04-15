Survivor'da eleme ilk adayı kim oldu ? Dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Her hafta bir yarışmacınnın Dominik adasına veda ettiği Survivor'un 14 Nisan'da ekranlara gelen 47. bölümünde dokunulmazlık ve iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte, Survivor Türkiye - Yunanistan'ın 47. bölümünde eleme potasına giren isim ve dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı.
Türkiye - Yunanistan formatı ile TV8 erkanlarında izleyici ile buluşan macera dolu Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın 47. bölümünde iletişim oyununda ise kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'un yayınlanan son bölümünde gerilim ve macera eksik olmazken, izleyicilerin yine nefesleri kesildi. İşte, Survivor 2019'un 14 Nisan 2019 tarihinde ekranlara gelen 47. bölümünde haftanın ilk eleme adayı ve iletişim -dokunulmazlık oyununu kazananları...
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2019'un 24. bölümünde yarışmacılar dominik'e veda etmesini istedikleri adayı belirledi. Ada konseyi, bu hafta Yunan yarışmacılardan Survivor'a veda edecek ismi oyladı. Bu hafta Survivor'da beyaz takımdaki Yunan yarışmacı Tony haftanın ilk eleme adayı oldu.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor Türkiye - Yunanistan'ın 47 bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşandı. İletişim oyununda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. İletişim oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda ise Seda oldu. Yusuf ve Seda, Hikmet, Sabriye ve Atakan'ı ödüle götürdü. Yakınları ile teknoloji evinde görüşen yarışmacılar, Dominik'te moral depoladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANLARI
Survivor 2019'un 14 Nisan'da yayınlanan 47. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da büyük finale doğru rekabet ve yarışmacılar arasında gerilim artarken, dokunulmazlık ödülü için yarışmacılar yine parkurda ter döktü. Yarışmacıların siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı yarıştığı dokunulmazlık ödülünün kazananı siyah takım oldu.
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANMIŞTI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10'a 5 siyah takım kazandı.
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