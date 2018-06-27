Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?
Survivor'da büyük final öncesi yarışmacılar son oyunlarını oynadılar ve adaya veda etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Final öncesi son bir oyuna çıkan yarışmacılar için ödül oldukça güzeldi. Kazanan yarışmacı yanında iki arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçlarını izlemeye gidecekti. Peki, Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı?
Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar adaya veda etmeden önceki son ödül oyununa çıktılar. Ödül Dünya Kupası'ydı. Yarışmacılar son bir anı daha kazanmak adına mücadelede son ana kadar yarıştılar. Öte yandan bu akşam gerçekleşecek olan eleme gecesi üzücü bir haber sonrasında iptal edildi. Peki, Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi? İşte detaylar.
KKTC'DE YARI FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam gerçekleşen ödül oyununda yarışmacılar son bir kez daha karşı karşıya geldiler. Oynanacak ödül oyunu sonrasında adaya veda edecek olan yarışmacılar büyük final öncesi son ödülü kazanmak istiyordu. Ödül Dünya Kupası'ydı. Yarışmayı kazanacak olan bir yarışmacı yanına iki arkadaşını da alarak Dünya Kupası heyecanını Rusya'da yaşayacaktı. Ödülü kazanan isim Nagihan oldu. Nagihan ödüle giderken yanına Damla ve Anıl'ı da alarak arkadaşlarına bu ödülü tattırdı.
ADAYA VEDA ETTİLER
Survivor'da büyük final öncesinde oynanan son ödül oyunu sonrasında yarışmacılar adada duygusal dakikalar yaşadılar. Eşyalarını toplayan yarışmacılar daha sonrasında birbirleriyle kucaklaştılar ve son kez adaya baktılar. Kıbrıs'a yola çıkacak olan yarışmacılar daha sonraki günlerde izleyicilere çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşatacak.
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