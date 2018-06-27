Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?
GeriTelevizyon Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
27.06.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?

Survivor'da büyük final öncesi yarışmacılar son oyunlarını oynadılar ve adaya veda etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Final öncesi son bir oyuna çıkan yarışmacılar için ödül oldukça güzeldi. Kazanan yarışmacı yanında iki arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçlarını izlemeye gidecekti. Peki, Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı?

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar adaya veda etmeden önceki son ödül oyununa çıktılar. Ödül Dünya Kupası'ydı. Yarışmacılar son bir anı daha kazanmak adına mücadelede son ana kadar yarıştılar. Öte yandan bu akşam gerçekleşecek olan eleme gecesi üzücü bir haber sonrasında iptal edildi. Peki, Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi? İşte detaylar.

KKTC'DE YARI FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam gerçekleşen ödül oyununda yarışmacılar son bir kez daha karşı karşıya geldiler. Oynanacak ödül oyunu sonrasında adaya veda edecek olan yarışmacılar büyük final öncesi son ödülü kazanmak istiyordu. Ödül Dünya Kupası'ydı. Yarışmayı kazanacak olan bir yarışmacı yanına iki arkadaşını da alarak Dünya Kupası heyecanını Rusya'da yaşayacaktı. Ödülü kazanan isim Nagihan oldu. Nagihan ödüle giderken yanına Damla ve Anıl'ı da alarak arkadaşlarına bu ödülü tattırdı.

ADAYA VEDA ETTİLER

Survivor'da büyük final öncesinde oynanan son ödül oyunu sonrasında yarışmacılar adada duygusal dakikalar yaşadılar. Eşyalarını toplayan yarışmacılar daha sonrasında birbirleriyle kucaklaştılar ve son kez adaya baktılar. Kıbrıs'a yola çıkacak olan yarışmacılar daha sonraki günlerde izleyicilere çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşatacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

14 günde kendinizi yaza hazırlayın!

Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? Eleme neden iptal edildi?

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Ünlü oyuncu kavgaya mı karıştı? İşin aslı ortaya çıktı