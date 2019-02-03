Survivor’da dün kim kazandı? İlk dokunulmazlık hangi takımın oldu?
Survivor 2019 sezonu 2 Şubat Cumartesi günü başladı. Yeni sezonun ilk bölümünde önce ödül, ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor ilk bölümünün en çok konuşulan anlarından biri de Acun Ilıcalı’nın adaya geliş şekli oldu. Ilıcalı, bu kez Dominik’e sürat teknesiyle geldi. Peki, Survivor’da dün kim kazandı? İlk dokunulmazlık hangi takımın oldu?
Survivor ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonun ilk bölümünde yarışmacıları tanıma fırsatı bulan izleyiciler, ödül ve dokunulmazlık oyunu mücadelesine tanık oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun öncesi oyunun detayları hakkında yarışmacılara bilgi veren Acun Ilıcalı, kazanan takımın büyük avantaj elde edeceğini söyledi ve ödülü açıkladı. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. İlk oyunun ardından Türk takımı barakasına ve erzaklarına kavuştu. Ödül oyunu ardından dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNA DAİR KISA BİR ÖZET
Dokunulmazlık oyununda Yunan rakibi Panagiotis ile karşılaşan Hikmet, geride kalmasına rağmen atışlara başa baş geldi ancak puanı rakibine kaptırdı.
Büyük bir hırsla yarışan Hikmet, engeli aşarken parkuru kırdı.
Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Seda, Ioulieta'ya karşı mücadele etti. Seda atışlardaki başarısıyla rakibine şans tanımadı...
Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, Seda'nın performansı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Acun Ilıcalı, Seda'nın stilini Sema'ya benzetti...
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