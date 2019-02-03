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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Survivor’da dün kim kazandı? İlk dokunulmazlık hangi takımın oldu?

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Survivor’da dün kim kazandı? İlk dokunulmazlık hangi takımın oldu?

Survivor 2019 sezonu 2 Şubat Cumartesi günü başladı. Yeni sezonun ilk bölümünde önce ödül, ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor ilk bölümünün en çok konuşulan anlarından biri de Acun Ilıcalı’nın adaya geliş şekli oldu. Ilıcalı, bu kez Dominik’e sürat teknesiyle geldi. Peki, Survivor’da dün kim kazandı? İlk dokunulmazlık hangi takımın oldu?

Survivor ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonun ilk bölümünde yarışmacıları tanıma fırsatı bulan izleyiciler, ödül ve dokunulmazlık oyunu mücadelesine tanık oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun öncesi oyunun detayları hakkında yarışmacılara bilgi veren Acun Ilıcalı, kazanan takımın büyük avantaj elde edeceğini söyledi ve ödülü açıkladı. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. İlk oyunun ardından Türk takımı barakasına ve erzaklarına kavuştu. Ödül oyunu ardından dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNA DAİR KISA BİR ÖZET

Dokunulmazlık oyununda Yunan rakibi Panagiotis ile karşılaşan Hikmet, geride kalmasına rağmen atışlara başa baş geldi ancak puanı rakibine kaptırdı.
Büyük bir hırsla yarışan Hikmet, engeli aşarken parkuru kırdı.

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Seda, Ioulieta'ya karşı mücadele etti. Seda atışlardaki başarısıyla rakibine şans tanımadı...

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, Seda'nın performansı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Acun Ilıcalı, Seda'nın stilini Sema'ya benzetti...

 

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