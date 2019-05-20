Survivor’da dün kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 19 Mayıs tarihli 72. bölümünde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşandı. Siyah ve Beyaz Takım Zorlu parkurda büyük bir mücadele gösterdi. Peki, Survivor’da dün kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
Türkiye Yunanistan formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor’ın 72. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj yakalamış oldu. Peki, Survivor’da dün kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 72. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu siyah takım kazandı. Yunan yarışmacıların oyları ile Afroditti, Türk yarışmacıların oyları ile Ria bu haftanın ilk eleme adayları oldu.
ESKİ YARIŞMACILAR GELİYOR
Survivor’ın bu haftaki eleme adaylarını belirlemek için gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürpriz gelişmeyi açıkladı. Survivor'ın unutulmayan yarışmacıları Dominik'e gelecek, eski ve yeni yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak.
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