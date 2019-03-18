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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

Survivor’da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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Survivor’da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Survivor 2019 mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yirmi yedinci bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldiler. Peki eleme adayları kimler oldu?

Yarışmacılarında çeşitli sebeplerle değişiklikler olan Survivor’ın 17 Mart tarihli bölümünde önce dokunulmazlık ardından eleme adayları heyecanı yaşandı. Bu haftaki ilk dokunulmazlık mücadelesini 10-6 Yunan takımı kazanmıştı, bu nedenle ikinci dokunulmazlık oyunu özellikle Türkler için kritikti. Survivor Türkiye Yunanistan’da dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Peki, çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER OLDU?

Hız ve beceri gerektiren dokunulmazlık oyununun birincisi 3 tur sonucunda belli oldu. Son turda takımlar en iyi dörtlülerini çıkardı. Başa baş geçen zorlu oyunun galibi Yunan takımı oldu. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kazanan ise Büşra ve Yusuf oldu. İki isim hem adalarında bir hafta daha kalmayı garantiledi hem de eleme adayı olarak iki isim verdi. Ortak oylama sonucunda sakatlığı nedeniyle yarışmalara ara vermek zorunda Atakan ilk eleme adayı gösterildi. İkinci adayı ise Büşra belirledi. Dokunulmazlığın sahibi olan Büşra, Hakan ismini verdi. Dokunulmazlığın ikinci ismi Yusuf ise en çok sorun yaşadığı Bora’nın ismini verdi. 

 

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