Survivor’da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Survivor 2019 mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yirmi yedinci bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldiler. Peki eleme adayları kimler oldu?
Yarışmacılarında çeşitli sebeplerle değişiklikler olan Survivor’ın 17 Mart tarihli bölümünde önce dokunulmazlık ardından eleme adayları heyecanı yaşandı. Bu haftaki ilk dokunulmazlık mücadelesini 10-6 Yunan takımı kazanmıştı, bu nedenle ikinci dokunulmazlık oyunu özellikle Türkler için kritikti. Survivor Türkiye Yunanistan’da dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Peki, çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER OLDU?
Hız ve beceri gerektiren dokunulmazlık oyununun birincisi 3 tur sonucunda belli oldu. Son turda takımlar en iyi dörtlülerini çıkardı. Başa baş geçen zorlu oyunun galibi Yunan takımı oldu. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kazanan ise Büşra ve Yusuf oldu. İki isim hem adalarında bir hafta daha kalmayı garantiledi hem de eleme adayı olarak iki isim verdi. Ortak oylama sonucunda sakatlığı nedeniyle yarışmalara ara vermek zorunda Atakan ilk eleme adayı gösterildi. İkinci adayı ise Büşra belirledi. Dokunulmazlığın sahibi olan Büşra, Hakan ismini verdi. Dokunulmazlığın ikinci ismi Yusuf ise en çok sorun yaşadığı Bora’nın ismini verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle