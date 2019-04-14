Survivor'da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 2019 sezonundaki 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Siyah ve Beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen bu haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan fırtınası yaşanmaya devam ediyor. On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 46. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Kritik gecede ayrıca bir de erzak oyunu heyecanı vardı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu ile erzak oyunlarını kazanan takım...
ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan 46. bölümde erzak oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 berabere kalınca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak oyunu kazanan takım 10'a 9 siyah takım oldu.
Öte yandan, erzak oyununda Okay ile karşı karşıya gelen Yusuf sayıyı aldıktan sonra sevinç hareketini yaptı. Seda Yusuf'un sevincine tepki gösterdi. İkili arasında gerilim yaşandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10'a 5 siyah takım kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle