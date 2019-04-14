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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.04.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Survivor'da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor'da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 2019 sezonundaki 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Siyah ve Beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen bu haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan fırtınası yaşanmaya devam ediyor. On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 46. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Kritik gecede ayrıca bir de erzak oyunu heyecanı vardı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu ile erzak oyunlarını kazanan takım...

ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 46. bölümde erzak oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 berabere kalınca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak oyunu kazanan takım 10'a 9 siyah takım oldu.

Öte yandan, erzak oyununda Okay ile karşı karşıya gelen Yusuf sayıyı aldıktan sonra sevinç hareketini yaptı. Seda Yusuf'un sevincine tepki gösterdi. İkili arasında gerilim yaşandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10'a 5 siyah takım kazandı.

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