Survivor'da dün akşam Türkiye ödülünü kim kazandı?
Survivor yarışmasının dün akşam oynanan ödül oyununda yaşananlar geceye damga vurdu. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı her şeylerini verdikleri mücadelede gönüllüler takımı hedefe ulaşan takım oldu. Bu oyunun ardından şimdi gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar..
Survivor son bölümde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşanacak fakat ünlülerde kaybedilen ödülün arkasından neredeyse bir yas havası hakim..
Adem takım arkadaşlarını toparlamaya çalışırken, bunun artık telafisi yok, dokunulmazlık oyunlarını kazanıp onlardan birini buradan göndereceğiz.. Diyerek arkadaşlarını yeni oyuna motive etmeye çalışıyor.
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