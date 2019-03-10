Survivor'da dün akşam kim kazandı? Dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?
Survivor'da 9 Mart akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anlara tanık etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Büşra'nın fenalaşması, takım arkadaşlarını korkuttu. Peki, Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, dokunulmazlık oyununun galibi ve dün akşam yaşananlar
Survivor 2019'un 9 Mart cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Sabriye'nin suya atlama aşamasında zorluk çektiği dokunulmazlık oyununda eğlenceli anlar ekranlara yansırken, Büşra'nın oyun başlamadan önce fenalaşması ise canları sıktı. İşte, Survivor'da dün akşam yaşananlar ve dokunulmazlık oyunun galibi hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR 2019'DA CUMARTESİ AKŞAMI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununda Türkiye takımı, Yunan takımı karşısında 10-5 skorla galip ayrıldı.
SABRİYE'NİN ZOR ANLARI
Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye suya atlama konusunda tereddüt yaşadı. Arkadaşlarının iknasının ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.
BÜŞRA'NIN ZOR ANLARI
Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
ÖDÜL OYUNU TÜRK TAKIMININ
Un ve yağdan oluşan erzak oyunu her iki takım için de zorlu oldu. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.
YENİ BÖLÜM TANITIMINDA TAKIM İÇİN KARGAŞA ÖN PLANDA
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 22. yeni bölüm fragmanında takım içi gerilim ön planda. İşte, o tanıtım;
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