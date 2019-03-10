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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Survivor'da dün akşam kim kazandı? Dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

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Survivor'da dün akşam kim kazandı? Dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

Survivor'da 9 Mart akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anlara tanık etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Büşra'nın fenalaşması, takım arkadaşlarını korkuttu. Peki, Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, dokunulmazlık oyununun galibi ve dün akşam yaşananlar

Survivor 2019'un 9 Mart cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Sabriye'nin suya atlama aşamasında zorluk çektiği dokunulmazlık oyununda eğlenceli anlar ekranlara yansırken, Büşra'nın oyun başlamadan önce fenalaşması ise canları sıktı. İşte, Survivor'da dün akşam yaşananlar ve dokunulmazlık oyunun galibi hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR 2019'DA CUMARTESİ AKŞAMI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununda Türkiye takımı, Yunan takımı karşısında 10-5 skorla galip ayrıldı.

SABRİYE'NİN ZOR ANLARI

Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye suya atlama konusunda tereddüt yaşadı. Arkadaşlarının iknasının ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.

BÜŞRA'NIN ZOR ANLARI

Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖDÜL OYUNU TÜRK TAKIMININ

Un ve yağdan oluşan erzak oyunu her iki takım için de zorlu oldu. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.

YENİ BÖLÜM TANITIMINDA TAKIM İÇİN KARGAŞA ÖN PLANDA

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 22. yeni bölüm fragmanında takım içi gerilim ön planda. İşte, o tanıtım;

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