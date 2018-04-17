Survivor'da dün akşam kim elendi? Cumali, Hakan ve Damla gelen SMS'ler ile..
Survivor yarışmasında dün akşam elenme potası heyecanı yarattı. Cumali, Hakan ve Damla'nın olduğu potada hangi yarışmacının Survivor'a veda edeceği merakla bekleniyordu. Gelen SMS oyları ile Survivor'a veda eden isim belirlendi. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi?
Survivor'ın 10. haftasında kim elendi? sorusu ada konseyinde belli oldu. Gönüllüler takımında elemeye kalan Cumali, Hakan ve Damla'dan en az SMS oyunu alan Cumali Akgül Survivor'a veda etti. 48. son bölümde oynanan ödül ve ada oyunlarını ise Ünlüler kazandı.
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından gerçekleşen eleme geceleri oldukça üzücü olmaya devam ediyor. Değişen konseptin ardından da istediği performansa ulaşamayan gönüllüler takımı oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti ve adalarından birinin eleneceği kesinleşmişti. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Cumali, Hakan ve Damla'yı belirlemişti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali oldu.
Survivor'a katılmak için kilometrelerce yol yürüyen ve bu sayede dikkatleri üzerine çekerek yarışmaya dahil olan Cumali Akgül'ün kim olduğu araştırmalara konu oluyor. İşte, Survior Cumali'nin merak edilen hayat öyküsü, ve Cumali Akgül hakkında tüm detaylar...
CUMALİ AKGÜL KİMDİR?
1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.
Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.
Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.
Cumali Akgül, şu ana kadar Survivor'da topladığı 36 puanla sıralama tablosunda 18 sırada yer alıyor. Sık sık takım arkadaşlarının eleştirilerine maruz kalan Akgül'ün en iyi anlaştığı takım arkadaşı ise Hakan Hatipoğlu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı aç olan karınlarını doyurabilmek adına son ana kadar mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu akşam Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesinde ödülü açıkladı ve iki takım yarışmacıları da adeta kriz geçirdi. Ödül bir kova dolusu tavuktu. Yarışmacılar ödül için kilitlendiler ve zorlu parkurda birbirleriyle savaştılar. Oynanan ödül oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu ve karınlarını tıka basa doyurdular.
BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da baraka ödülü yarışmacılar için oldukça önem arz ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam daha rahat bir ada koşulunda yaşamak için karşı karşıya geldiler. Ünlüler takımı baraka oyununda yine es geçmedi ve mücadeleyi kazanmayı bildi. Zorlu parkurda ünlüler takımı 10-7 maçı kazanarak, yataklı ve yastıklı adalarına geri döndüler.
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